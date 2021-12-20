Astrolog Dinçer Güner canlı yayında skandala imza attı! Sosyal medyadan linç değil destek geldi! "Adam doğru söylemiş"

Astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova, TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Programda canlı yayına enerjik bir şekilde giriş yapan astrolog Dinçer Güner, söylediği bir sözle gündeme oturdu.

Güner'in enerjik şekilde zıplayarak içeri girmesiyle, "Hoş geldin Dinçer’cim. Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz?" diyen programın sunucularına, Güner, "S*** tutarak giriyoruz yeni yıla" şeklinde cevap vermesi herkesi şaşkına uğrattı.

Program sunucuları Güner'e gülerek canlı yayında olduklarını hatırlatırken, Güner de, şaşırarak, "Başladık mı" diye sordu.

"DAHA İYİ ÖZETLENEMEZDİ"

Bunun üzerine Twitter'da gündem olan Dinçer Güner'e sosyal medya kullanıcıları tarafından destek geldi. Çoğu kişi, çok haklı olduğunu belirten esprili gönderilerde bulundu.

Oğuzhan Uğur'un da "Daha iyi özetlenemezdi" demesi dikkat çekti.