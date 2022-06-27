Astroloji haftalık burç yorumları | 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları | Tüm burçlar o güne dikkat! Yangına körükle gitmeyin!

Hande Kazanova ile haftalık burç yorumları 20-26 Haziran 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, YouTube kanalında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? İşte 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları...

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Koç; Bu hafta gerçekten hareketli ve önemli haftalardan bir tanesi. Ailevi konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Yer değişikliğiyle ilgili konuları hızlandırabilirsiniz. Spritüel alanda, bazı geri çekilmeler yaşayabilirsiniz. Hissiyatınız çok farklı olabilir. Bu dönem bazı konuları daha net göreceksiniz. İletişimsel işlerinizde büyük şanslara sahip olacaksınız. Cumartesi gününe dikkat etmelisiniz. Şiddeti üzerinize çekmemelisiniz. Ani tepkilerden kaçınmanız gerekiyor. Kimseye durduk yere dalaşmamalısınız. Gereksiz kahramanlıklar yapmamaya özen gösterin.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Boğa; Bu hafta güzel haberler var. Yurt dışı bağlantılı işler olabilir. Maddi yönden işleri yoluna koymayı başaracaksınız. Arkadaş ortamlarınızda, bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta çok çabuk kandırılabilirsiniz. Sizden istenilen konulara dikkat etmelisiniz. İletişimsel işlerinizde, yakın çevrenize dair harekete geçirmek istediğiniz konulara giriş yapmanızın tam zamanı. Medya alanları ve eğitim ile ilgili konularda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Anaç tavırlar sergileyebileceğiniz bir dönem içerisindesiniz. Uçuk planlar yapmaktan uzak durmalısınız. Cumartesi günü tenha ve kuytu yerlerde kimseyle ağız dalaşına girmeyin. Şiddeti üzerinize çekmeyin.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili İkizler; Bu hafta sizin için oldukça hareketli. Kendi istek ve beklentileriniz odaklı adım atacaksınız. Kendinize para harcayacağınız bir hafta olacak. Kafanızdaki planları uygulayacağınız bir dönemdesiniz. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızın kuvvetleneceği bir hafta olacak. Kariyerinize etki eden kişilerin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Kendi kararlarınızın dışında hareket etmemelisiniz. Arkadaşlarınızla gereksiz tartışmalara girmeyin.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Yengeç; Haftaya biraz isteksiz enerjilerle giriş yapacaksınız. Ancak bu hafta sizin için oldukça önemli. Hayatınızla ilgili ciddi kararlar almanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Kariyer, arkadaş çevresi ve işinizle ilgili adımları atmanız gereke bir haftadasınız. Yalnız kalmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Hem bir tarafınız gezmek dolaşmak isteyecek diğer tarafınız ise kendi halinde olmak isteyecek. Önemli değişiklikler gündeme gelebilir. Seyahat ve eğitim alanlarında önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bazı sıkıntı ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz ancak bu sayede hatalarınızı fark etmiş olacaksınız. Sevdiğiniz insanlar kalabalık ortamlarda kavgaya tutuşmamalısınız. Toplum önünde çekişmemeye özen gösterin.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Aslan; Hızlı bir haftadasınız. Eşiniz ya da partnerinizin para ile ilgili konulara bakış açısını sorgulayacağı bir dönem başlıyor. Daha dikkatli ve temkinli olacaksınız. Bu çarşambadan itibaren hiçbir şekilde harekete geçmemelisiniz. Acele etmek isterken fırsatları kaçırabilirsiniz. Hızlı kararlardan uzak durmalısınız. Önemli planlamalar gerçekleşebilir. Arkadaşlarınızla borç konusunda çok daha dikkatli olmalısınız. Hafta sonuna doğru bir yerden bir yere giriyorsunuz mümkün olduğunca dikkatli olun. Kimsenin işine karışmayın.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Başak: Bu hafta ikili ilişkilerde kendinizin farkına varacaksınız. Nerede neyi yanlış yaptığınızı anlayacaksınız. Arkadaşlarınız ve çevrenizle ilgili vermeniz gereken önemli kararlar varsa, bu konuları hareketlendirebileceğiniz bir hafta olacak. Kariyer ve meslek ile ilgili konularda çarşamba ve perşembe günleri şansınız yüksek olacak. Cumartesi günü daha temkinli olmalı ve gerçekçi adımlar atmaya özen göstermelisiniz. Yatırım konularında daha dikkatli olmalısınız. Hafta sonu sevdiğiniz kişileri üzmemeye dikkat edin.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Terazi; Seyahate çıkacağınız bir haftadaysanız tadını doyasıya çıkaracağınızı bilmelisiniz. Kariyerinize ve yapacaklarınıza odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz. İşlerinize asılırsanız başaracaksınız. Çarşamba gününden sonra kariyer hayatınızda gelişmeler gündeme gelebilir. Önemli kararlar almak için adım atmanızın tam zamanı. İkili ilişkilerden yana şansınızın iyi olduğu bir süreçtesiniz. Hafta sonuna doğru bazı yanılgılara açık olabilirsiniz. Cumartesi günü yangına körükle gitmemeye dikkat etmelisiniz. Mümkün olduğunca alttan almaya özen gösterin.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Akrep; Haftaya planlar yaparak giriş yapacaksınız. Aşk hayatınızda yaptığınız fedakarlıklar karşınıza çıkacak. Sevdiğinizin kötü taraflarını görmezden gelmekten vazgeçebileceğiniz bir süreçtesiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz veya yer değiştirmeyi düşünüyorsanız çarşamba günü itibariyle bu konuda hızlı adımların devrede olacağını bilmelisiniz. Para ile konularda gerçekçi olamadığınızı fark edebilirisiniz. Hafta sonu, yakın çevrenizle bazı gerginliklere ve kavgalara açık olabilirsiniz. Aile hayatınızda bazı kavga ve şiddet olaylara şahit olabilirsiniz.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Yay; Bu aralar şansınıza ve keyfinize diyecek yok! Önümüzdeki döneme dair plan yapıyorsunuz. Çarşamba günü itibariyle parayla ilgili konularda ne yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Güzel haberler alacağınız bir haftadasınız. Mirasla ilgili konular gündeme gelebilir. Ev, aile ve yuva alanlarınızda ne kadar fedakar olduğunuzun farkına varacaksınız. Hafta sonuna doğru partnerinizle bazı anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Özel hayatınızdaki harcamalarınız sizi ekstra gergin yapabilir. Mümkün olduğunca hayatın tadını çıkarmaya çalışmalısınız. Bütün istediklerinizi yapabileceğiniz bir dönemde olduğunuzu unutmamalısınız.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Oğlak; Sağlıkla ilgili konularla haftaya başlayacaksınız. Bu durum sizi hafta başında biraz yorabilir ancak sonraki günlerde daha iyi hissedeceksiniz. İlişkinize dair yeni kararlar alabilirsiniz. Birlikteliğinizi ciddi bir boyuta taşımak isteyebilirsiniz. Taşınma ile ilgili konular gündeme gelebilir. Ailevi alanda yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenize gösterdiğiniz müsamahayı fark edecek ve kendinizi geri planda tutmak isteyebileceksiniz. Evden işlerinizi çok daha rahat halledebileceğiniz bir haftadasınız. Hafta sonu birlikte iş yaptığınız insanlara dikkat edin. Cumartesi günü sevdiğiniz insanlar birbirinize girmemeye dikkat edin.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Kova; Bu hafta sizin için eğlenceli başlıyor. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, tatil planları yapabilirsiniz. İşinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Değişikliğe açık olacağınız bir dönemdesiniz. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili de yeni kararlar alabilirsiniz. Aşık olmak istiyorsanız salı ve çarşamba gününe dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizden bir insandan ne kadar hoşlandığınızı fark edebilirisiniz. Hafta sonuna doğru parasal konularda kandırılmamaya dikkat etmelisiniz. Hafta sonu kısa seyahatlerde beklenmedik ani olaylar yaşayabilirsiniz. Hiç tanımadığınız insanlardan düşmanca tavırlar görebilirsiniz. Gerginleri uzatmamaya çalışın. Mümkün olduğunca kazadan beladan uzak durun.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ

Sevgili Balık; Bu hafta aşkta ve gelecekte yeni kararlar alabilirsiniz. Aklınızda birileri varsa tam zamanında olduğunuzu bilmelisiniz. Evliyseniz çocukla ilgili konular gündeme gelebilir. Sanatsal işlerinizde herkes sizi konuşabilir. Aileniz için yapacağınız harcamalar sizi oldukça mutlu edecek. Önemli bir beklentiniz olabilir. Beklentileriniz karşılanmayınca kötü tavırlar sergilememeye özen göstermelisiniz. Hızlı hareket ettiğiniz konularda yaptığınız hataların farkına varacağınız bir haftadasınız. Hafta sonu yaşanacak gerilimlere şahit olabilirisiniz. Tartışmalara girmeden problemleri çözmeye dikkat etmelisiniz.