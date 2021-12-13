Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 13- 19 Aralık 2021| Terazi ve Akrep aşkta kaybeden siz oldunuz!

Haftalık burç yorumlarına göre 13- 19 Aralık 2021 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 13- 19 Aralık 2021" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021| BALIK, PANDORA'NIN KUTUSU AÇILIYOR, SIRLARIN VARSA ORTAYA DÖKÜLECEK, ASLAN'IN DEĞMEYİN KEYFİNE!

Bu hafta astroloji terazi ve akrep burçları, aşkta kaybeden ikili oldu. 13- 19 Aralık haftalık burç yorumlarını sizler için derledik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Koç; Bu hafta, güneş koç burcunda. Haftanın ilk iki günü her konuda çok yoğun olacaksınız. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Her açıdan şanslı bir haftadasınız. Bu şansı kaybetmemek için, haftanın en önemli teması sizin için çekirdek aileniz. Bu hafta iletişim ile ilgili yeniliklere ihtiyaç duyabilirsiniz, iletişim kurduğunuz yakınlarınızla yolculuk planları yapabilirsiniz. Çok uzun bir süredir aile ve akrabalarınızla kuramadığınız o muhteşem iletişimi kuracaksınız. Bu da size mutluluk verecek. İş ve çalışma yaşamınızda oldukça dinç ve kararlı olacaksınız. Bugüne kadar tamamlayamadığınız işleriniz varsa hepsini tamamlıyorsanız. İşsizseniz ve önünüze fırsat geldiği halde cesaretsizliklerinizden dolayı adım atamıyorsanız, bu hafta size güzel bir öz güven gelecek. Haftanın üçüncü ve dördüncü gününde, başvuru yapamadığınız işe başvuru yaparsanız kabul görüleceksiniz. Sadece adım atmaya bakın. Kalbiniz boş ise, karşılaşıp etkilendiğiniz karşı cinsiniz kafanızı kurcalıyorsa, acaba mı diye düşünmeyip harekete geçin. O aramazsa siz arayın. Emin olun inanılmaz hayırlı sonuçlar alacaksınız. Özellikle evliyseniz, eşiniz ve aileniz arasında arada kalmalarınız sona eriyor. Haftanın son günlerinde bunun ekmeğini yiyeceksiniz. Kazandığınız parayı bu sıralar tutun, herhangi bir şey almaya kalkışmayın. Bu aralar tutumlu olmaya çalışın. Bu hafta eklemlerinizle ilgili problemler yaşayabilirsiniz.

Haftanın spotu: Her açıdan şanslı bir haftadasınız, yatırım yapacaksınız lütfen araştırın.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Boğa; Bu hafta, gezegenlerin kombinasyonu, yalnız olanlara. Hayalini kurduğu kişiler ile ilişki yaşamanız an meselesi. Daha önce boşanmış bir Boğa burcuysanız, kimsenin yanında "ben bir daha asla evlenmem" gibisinden cümleler kurmayın. Mahcup olabilirsiniz. Bu hafta yeri göğü sallayacağınız bir aşk hayatına adım atacaksınız. Maddi kaynakların, değerlerin ve düşüncelerinizin hepsinin karşılığını alacaksınız. Bütçe konusunda inanılmaz şanslı bir haftadasınız. Gelirinizle ilgili yersiz kuruntular yapmayın. Motivenizi düşürmeyin.

Yaz dönemini arkanızdan dönen dolaplarla uğraşmakla geçirdiniz ancak, artık arındınız. Ruhunuz dinlenmeye geçti. Şu saatten sonra insanlara karşı sınırınızı koydunuz ancak, lütfen hep böyle devam edin. Ne istediğini bilen kişilerle dostluk edin.

Sağlığın gayet yerinde, geçen haftaki ölü toprağını üzerinizden attınız.

Haftanın spotu: Ben bildiğimden şaşmam deyip, önünüze bakın.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili İkizler; İş arkadaşlarınıza karşı esnek olun. Bu hafta her konuyu yanlış anlamaya meyilli olacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızın motivenizi düşürmelerine izin vermeyin. Takılmayın. İnsanların size bakış açısına takıldığınız an, çalışma enerjiniz düşer. Kimsenin sizi düşünceleriyle etkilemesine müsaade etmeyin. Kurulu bir düzene sahipseniz, çocuğunuzun sağlığı ile ilgili bir takım problemler meydana gelebilir.

Kalbiniz boşsa, yeni birini mi hayatınıza almak istiyorsunuz yoksa bitirdiğiniz ilişkiyle yeniden başlamak istiyorsunuz karar vermekte zorlanabilirsiniz. Yapmanız gereken, eskiye asla dönmemek. Aksi takdirde, eskiden yaşadığınız hayal kırıklığını tekrar yaşayabilirsiniz. Denenmişi deneme, gideni geri getirmeye çalışma. Yeni birini tanıman kuvvetle muhtemel gözüküyor.

Bu hafta daha çok sizi, attığınız her adımın karşılığını alacak, bu sebeple de güveniniz yerine gelecek. Siz de bu esnada biraz net olun, kendinize inanın. Kendinizle ilgili vereceğiniz her kararda mantığınızı devreye sokarsanız, işlerin yolunda ilerlemesine siz sebep olacaksınız. Duygusallıktan uzak durun.

Güven duymadığınız bir arkadaşınız varsa, bu insanlarla aranızdaki sınırı muhakkak koruyun. İş arkadaşlarınızı sosyal hayatınıza taşımayın.

Özellikle bu hafta yatırım yapmak istiyorsanız, sakin yol almaya özen gösterin.

Sağlığınız yerinizde ancak, başkalarıyla yaşadığınız gerginlikler midenize zarar verebilir.

Haftanın spotu: Tutarsız duygulardan uzaklaşın.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Yengeç; Bu hafta, çalıştığınız halde şükrettiğiniz takdirde, öyle güzel imkanlara sahip olacaksınız ki, hayatınız dahi değiştiğini göreceksiniz. Geleceğe dair kendinize güveniniz tam olacak. Yaptığınız ve yapacağınız işler sonucunda muazzam imkanlara sahip olacaksınız. İşinizle ilgili yeni bir sorumluluk alabilir, bu sayede yeni bir kursa, yeni bir alana geçiş yapacak olabilirsiniz. Eğitime bu hafta çok önem vereceksiniz. Kariyer ve kişisel olarak kendinizi geliştireceksiniz. Eğitim ve kariyer hakkında güzel planlar yapıp, netlik kazandıracaksınız.

Ailenizde, kardeşlerinizde aranızda kırgınlık var ise, hepsini affediyorsunuz.

Belirsizlik her konuda sizi terk ediyor. Yaşamış olduğunuz tüm belirsizlikler sizden gidiyor. Yeni birileriyle tanışabilir, yeni insanlar hayatınıza dahil edebilirsiniz.

İlişkiniz varsa veya evliyseniz, partnerinizle aranızdaki muazzam uyum, romantizmin daha yoğun olmasını sağlayacak.

Tutarsız olan arkadaşlarınızı, hayatınızdan çıkarıp, geçtiğimiz hafta insan detoksu yaptınız. Bu size belki şimdi değil ama ilerleyen zamanlarda uzun vadeli huzur sağlayacak.

Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda, kilo almamaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Şans benden yana

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Aslan; Bu hafta iş hayatınızda kıskanıldığınızı göreceksiniz. Parasal konularda artan sorumluluklarınız olacak ve kendinizi boğulmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Sorumluluklar bu hafta gündeminizde olacak. 9 Aralık ve sonrasında maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Kendinizi maddi konularda ve planlarda yenileme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Geçmişteki hayalleriniz, bugününüzü değerlendiriyor. Kariyerinizdeki tüm istekleriniz teker teker gerçekleşiyor. Eğer siz de isterseniz. Kimseden bir şey talep etmeyin, beklemeyin.

Çok uyumlu çok hayırlı yeni arkadaşlıklara adım atabilirsiniz. Bu adımlarla da size daha çok huzur verecek insanlarla muazzam arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Hayattan ne bekliyorsanız, planlı ve programlı olduğunuz takdirde kazanacaksınız. Hayatın size getireceği büyük sürprizler, kendinizi geliştirdiğiniz takdirde sizi bulacak.

Bu hafta ağız sağlığınıza özen gösterin.

Haftanın spotu: Gündeminizde kendiniz olun.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Başak; Evli bir başak burcuysanız, eşinizin çevresi ve arkadaşlıklarıyla alakalı huzursuzluk çıkarmayın. İkizler burcundaki dolunayın etkisiyle, yersiz kıskançlıklar yaparsanız, eşinizle yol ayrımların orta çıkmasına sebep verebilirsiniz. Bu hafta önleyemediğiniz duygularınızdan arınmaya özen gösterin.

Kalbi boş olan Başak burcuysanız, birini tanımadan sakın ilişkiye adım atmayın. Sizde soru işaretleri oluşturuyorsa, bu insanın doğru olmadığını o an anlamalısınız. Eğer güven oluşmadıysa sizde, kesinlikle ilişkiye başlamayın.

Merkürün uyumlu desteğini alacağınız için öğrenme isteğiniz gelişecek. Asla başaramam dediğiniz ne varsa hepsini başaracaksınız. Maddi konularda yaşadığınız tüm sıkıntıları aşacaksınız. Sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda, kazalara dikkat edin.

Yaklaşık 8 gün sonra rahata ereceksiniz.

Haftanın spotu: Kuşkucu olmayın.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Terazi; Bu hafta, hırsızlıklara dikkat edin, dolandırılmalara ve kandırılmalara dikkat edinç Biriyle ortak mı oldunuz? Olmayın. 8 gün boyunca işinize ve paranıza lütfen sahip çıkın. Maddi açıdan sıkıntıya düşmüş olan yakınlarınızın sizden yardım istemesiyle birlikte, ezbere yardımlar yaparsanız, başınız çok ağrır. Muhakkak düşünün, düşünmeden kimseye yardım etmeyin. Evli olanlar, eşinize muhakkak iyi davranın. Onun ailesine saygıda kusur etmeyin. Kendi öz anne ve babanıza aranızda olan problemleri anlatmayın. İkili ilişkilerinizde başkalarının sizi etkilemesine izin vermeyin. Aksi takdirde ilişkiniz zarar görebilir.

Özellikle baş boyun, eklem ağrılarına karşı dikkat edin.

Haftanın spotu: Dolandırılmalara karşı dikkat edin.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Akrep; İş hayatınızda uzun bir süredir beklediğiniz haberler varsa size geri gelecek. Hala beklentinize karşı ilginiz var mı? Buna odaklanın. Zamanında istediğiniz ancak, şuan hatırlamadığınız bir haber bile gelebilir. Zamanında başvuru yaptığınız bir iş, size teklifte bulunduysa, keyfiniz yerinde ise asla kabul etmesin. Ancak, kabul etmek istiyorsanız muhakkak peşinden gidin. İlişkilerinizde sadece kendinizi düşünmeyin, bu hafta aşk hayatınızda bencil bir görüntü verebilirsiniz. Karşı tarafa egolu davranmayın. İlişkinizin enerjisi bozulabilir, aranız açılabilir. Kişisel gelişiminiz, düşünceleriniz konusunda kendinizi geliştiriyorsunuz.

Bu hafta gizemli, üstü kapalı işleriniz varsa çözümlemeye gayret gösterin. Özel ilişkilerinizde kaostan uzaklaşmaya özen gösterin. Bu hafta sosyal ilişkilerinizde ve çevrenizdekilere huzur vermeye gayret edin. Ayrıca, öğrenme kabiliyetinizdeki artışlar, önemli kararlar almanıza yardımcı olacak. Güzel haberleri çevrenizle paylaşmakla birlikte tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.

Araba kullanan bir bireyseniz, lütfen dikkatli olun.

Haftanın spotu: Kimseye kendini ispat etmeye çalışma.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Yay; İş hayatınızın yoğunluğundan sıyrılıp dinlenme vakti. Emeklerinizin karşılığını almak için mücadele edeceksiniz. İlişkiniz varsa veya evliyseniz, mükemmel bir haftaya adım atıyorsunuz. Partnerinizle ortak kararlar alacak, inanılmaz sonuçlar elde edeceksiniz. Kişisel ilişkilerinizde güçlü performans sergileyeceksiniz. Kendinizle ilgili yaptığınız çalışmalarda, gelirinizi arttırmalar konusunda verdiğiniz mücadelenin boşa olmadığını haftanın üçüncü gününden itibaren anlayacaksınız.

Düşündüğünüz ve yaşama geçiremediğiniz planlarınızı, haftanın beşinci gününde hayata geçiriyorsunuz.

Gelecek planlarını partnerinizle görüştüğünüz takdirde, güzel bir sonuç elde edeceksiniz.

Kalbi boş olan yaylar, yavaş ilerleyen birlikteliklere adım atabilirsiniz.

Evli olanlar, gereksiz tartışmalara neden olmadığı takdirde, birbirleriyle mükemmel bir uyum yakalayacaklar. Aranızda hiçbir şeyi problem etmeyin, partneriniz ediyorsa onu anlamaya çalışın.

Kazalara muhakkak dikkat edin.

Haftanın spotu: Dikkatli ve temkinli olun.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Oğlak; Muazzam bir yükselme alanındasın. Çok iyi paralar ve işler planladın, ancak olman gereken noktada değilsin. Haftanın 3 ve 4. gününde emeklerinin karşılığını alıyorsunuz. Bununla birlikte daha çok imkan elde edeceksin. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunan iş arkadaşlarınız olabilir, onlara gereksiz çıkışlarda bulunmayın. Herkes uyumlu olmayabilir. Hiç oralı olmayın. Sizi huzursuz eden kişilerden muhakkak uzaklaşın. Problemlerinizi bu sıralar kimseye anlatmayın ki, kimsenin ağzına laf vermiş olmayın. Bu hafta her şeyi, kendi içinizde yaşamaya özen gösterin.

İşsiz oğlaklar, biraz daha beklemelisiniz. Özellikle yeni yıl size iyi gelecek, ancak 2021'in son ayında biraz daha beklemelisiniz.

Venüz oğlak burcunda, bu sebeple diş sağlığınıza özen gösterin.

Haftanın spotu: Kendi bildiğinizden şaşmayın.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Kovaİ Her şeyi bu kadar ciddiye almayın bugün. Anın tadını çıkarın ve bir değişiklik olsun hayatınızda arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlenin, zaman geçirin.

Çalışma hayatınızda ise iş hayatınızı daha iyi hale getirmek için bazı çalışmalarda bulunabilirsiniz. Grup çalışmaları yapmaya ve ilerletmeye özen göstermelisiniz.

Bu hafta gündelik hayatın yoğun temposu sizi yorgun düşürebilir. Arkanızdan iş çevirenlerin varlığını unutmalı, size iyi gelen kişilerle zamanınızı geçirmelisiniz. Entelektüel düzeyinize hitap eden kişilerle tanışacağınız sürpriz davetlere katılabilir, hayatınıza hiç ummadığınız bir anda adrenalini yüksek bir ilişki katabilirsiniz. Ama unutmayın ki bu hafta başlayan ilişkilerin ömrü pek uzun olmayacaktır.

Çarşamba günü Akrep burcunda geri hareketine başlayacak olan Merkür’ün etkisiyle, iş ortamında duygusal krizleri yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Bazı yöneticilerinizle yollarınız bu dönemde ayrılabilir. Hatta iş değiştirmek isteyebilirsiniz. Fakat 5 Kasım’dan önce böyle bir atılım yapmak sizin için doğru olmayacaktır. Cuma günü yurt dışıyla bağlantılı konularda yeni bir döneme adım atabilirsiniz.

Haftanın spotu: Kendinizi sevin

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Balık; İş hayatınızda başarılı olabilmek için kararlı olmalısınız. Hedeflediğiniz planlar doğrultusunda adımlarınızı atmaya özen göstermelisiniz.

Aşk hayatınızda partnerinizi sürekli olarak kontrol altına almaktan vazgeçmelisiniz. Bu durum sıkılarak sizden bazı şeyleri saklamasına neden olabilir. Ufak tefek sorunları büyütmeniz içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Karşınızdaki kişinin gözünden düşmemek için perşembe gününe kadar baskı kurmaktan uzak durmalısınız.

Fazla takdir duymaya ihtiyacınızın olacağı bir haftadasınız. Ancak buna çok fazla takılı kalmamalısınız. Kendinizden emin olduğunuz sürece başkalarının sizin hakkınızda düşüncelerinde takılı kalmamalısınız.

Fazla takıntılı ve saplantılı olmamalısınız. Şimdiki anda kalmalısınız. Geçmişi kurcalamayı bırakın.

Haftanın spotu: Takılma, ilerle.