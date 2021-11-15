Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 15- 21 Kasım 2021| Boğa ve akrepler, sizden iyisi Şam'da kayısı!

Haftalık burç yorumlarına göre 15- 21 Kasım 2021 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 15- 21 Kasım 2021" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021| BOĞA VE AKREPLER, SİZDEN İYİSİ ŞAM'DA KAYISI

Bu hafta astroloji boğa ve akrep burçlarından yana. 15-21 Kasım haftalık burç yorumlarını sizler için derledik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Koç; Ayın koç burcundaki seyriyle başladınız. Sevgili koçlar, bazen olgunluk iyidir. Bu sıralar düşünerek konuşur, sakin davranışlar sergilerseniz bu haftaya hasarsız atlatabilirsiniz. Koçlar özellikle bugün ve yarın, eşinizi veya partnerinizi bir konuda uyaracakken sert beden dili ve sert sözlerden uzak durun. Daha sakin yaklaşımlar göstermeye özen gösterin. Aksi takdirde ciddi anlamda kaoslar oluşturabilir, sonunda da büyük pişmanlıklar duyabilirsiniz. Kendinizi haftanın ilk iki gününde telkin etmeye özen gösterin. Tartışmaktan kaçının. İş ve çalışma hayatınızda gelirinizin istediğiniz gibi olmadığının farkındaysanız, öncelikle maddi sorunlarınızın kaynağını araştırın. Mümkün olduğunuzca zora düştüğünüz her olayın kaynağını araştırın. Ağır antrenmanlardan kaçının, bu hafta bel, boyun ve kol ağrısı yaşayabilirsiniz.

Sevgili koçlar, hayal kırıklığına maruz kaldıysanız, kuruntularınıza takılıp kalmayın. Neden benim başıma geldi diye dövünmeyin. Özellikle bu hafta arkanızdan konuşulan dedikodular kulağınıza gelebilir. Lütfen sakin kalın ve kendinize eziyet etmeyin.

Haftanın spotu: Kendinizi hiçbir konuda cezalandırmayın

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Boğa; Ay tutulması sizde boğalar! Hafta boyunca kendinizden emin olmanız gereken bir haftadasınız. Hakkınızda konuşulanlar sizi üzebilir, her konuda güçlü bir duruş sergileyin. Tutulma bu ay gerçekleşecek, bundan 3 ay sonrası ve 3 ay öncesi çok önemli. 3 ay sonra hayatınızda neler değişeceğine inanamayacaksınız. Öyle bir haftadasınız ki, sosyal ilişkilerde havanız o kadar yerinde olacak ki, adeta girdiğiniz ortamlara ışık saçacaksınız. Bu hafta ışıl ışıl olacaksınız. Bu hafta tamamen ışıktan yana olacaksınız ve tüm karanlıkları hayatınızdan çıkaracaksınız.. Bu hafta kendinizden çok emin olun. Kimin sizin için ne düşündüğünü sakın umursamayın. Bu haftanın ilk üç günü biraz sıkıntı yaşasanız da düşüncelerinizde, perşembe gününden itibaren çok iyi bir hayata geçiş yapacaksınız. Kalbiniz boş ise, gelen misafiri muhakkak tanıyın, flört edin. İlla evlenme umuduyla yaklaşmayın, muhakkak önce tanıyın ve vakit geçirin. Bu kadar vakit geçirin dememizin sebebi ise, acaba hayatıma girecek insan, bana aşktan çok arkadaşlık edebilir mi? sorusuna net cevap alabilin. Özellikle iş ve kariyer hayatınızda hoşunuza gitmeyen her türlü iş programınızı net bir şekilde değiştireceksiniz. Kendinizi perşembe günü itibarıyla kolaylıkla şımartabileceksiniz ancak, aşırıya kaçmayın ki egolu bir görüntü sergilemeyin. Ayrıca, tutkularınızla hareket ederek kendinize güvenin.

Haftanın spotu: Kalbinizi aşka açın

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili İkizler; Bu hafta bilinçaltınızdaki düşüncelerden ciddi anlamda arınmanız gerekiyor. Özellikle evlilikte, aşkta partnerinizle yaşamış olduğunuz sorunları tekrar gündeme taşımayın. Bilinçaltınızda kıskançlık veya korku varsa bundan arının. Olumlama yapın. "Ben şuandan itibaren yaşadığım her şeyi kabul ediyorum, anı yaşamaya niyet ediyorum" 21 defa tekrar edin bu cümleleri. Bu hafta hem evlilik hem aşk hem de iş hayatınızda geçmişi geride bırakıp, anı yaşayıp, geleceği akışına bırakırsanız, her işinizin daha yoluna girdiğini göreceksiniz. Kalbiniz boş ise eski aşkınız kapınızı çalabilir. Gerçekten vaktiyle sizi üzmüş kırmış biri de olabilir. Eğer gerçekten hatalı olduğunu kabul ediyor ve sizde bunu içinizde gerçekten hissettiyseniz, bir şans verin. Hiçbir şeyin sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Bu aralar kindar olmayın, muhakkak affedin ve rahat edin. Perşembe gününe kadar oldukça iş ile ilgili yoğun çalışacaksınız, gizli belgelerle de karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizi korkutmasın.

Haftanın spotu: Sağlığınıza sağlık katmanız gerektiğini bu hafta kendinize hatırlatın.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Yengeç; Özellikle bu hafta, kadınlarla ilgili, abla kardeş anne arkadaş vs. kaoslar ve problemler duyabilirsiniz, ayrıca hafta boyunca başkalarına karşı iyi niyetiniz hep ön planda olurken, kime iyilik yapmak istediğinizi iyi düşünün. Yaptığınız yardımlar sonucunda gördüğünüz zararların bu hafta gönlünüzden uçup gitmesi an meselesi. Gökyüzünün bu hafta size mesajı "kime iyilik ettiğini iyi düşün" oldu. Ezbere hareket ettiğin takdirde göz yaşı dökebilirsiniz. Temkinli olduğun takdirde zarar görmeyeceksin. Başkalarıyla aranızdaki parasal konulardaki alışverişlerde temkinli olun, bilmediğiniz bir alana asla yatırım yapmayın. Aksi takdirde mağdur olursunuz. İşinizde mutsuzsanız, sektör değiştirmeyin, hemen karar vermeyin. Özel hayatınızda evliyseniz eğer, eşinizle ilgili ani ayrılık kararı almayın, soğumuş, incinmiş olabilirsiniz. Bu sebeple eşinizle yollarınızı ayırabilirsiniz. Öncelikle muhakkak konunun derinine inin, sindiremiyorsanız muhakkak konuşun. Sonuç değişmezse eğer, kararınızın sonuna kadar gidin. Aşk ve duygusal yaşamınızda uzun bir süredir ilişkiniz varsa, partnerinize duyduğunuz şüpheleri yıkacaksınız, belki de evliliğe bile gideceksiniz. Çocuk isteyen yengeçlerin gözü aydın. Bu ay hamile kalabilirsiniz. Özellikle sıhhatiniz konusunda, eklemlerle ilgili sakarlıklara çok dikkat edin. Dikkatli yürüyün. Kazalara çok açık olduğun uz bir haftadasınız. Son olarak kimseyi değiştirmeye çalışmayın.

Haftanın spotu: Bolluğu ve bereketi hayatınıza çekmeye çalışın.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Aslan; Bu hafta, kendi hayatınızın tamamıyla ilgili, hayatı bir ayan gibi görebilir, aynadaki büyük resmi görmek isteyebilirsiniz. Hatta bu zamana kadar hiç farkında olmadığınız, kendinize katkıda bulunmadığınızı fark edebilirsiniz. Bu sebeple, bu hafta yeniliklere açılabilir, kendinizle çok fazla alakadar olabilirisiniz. "Ben asla evlenmem" diyen bir aslan kadını evlenme kararı bile alabilir. İçinize hiç dönmediğiniz kadar dönerek, ruhunuzun neye ihtiyacı olduğunu keşfedeceksiniz. Size iyi gelmeyen aşkınızı dahi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. O ne der bu ne der diye sürdürdüğünüz ilişkini bitirebilir, hiç olmadığın kadar aşık olabilir evlenebilirsiniz. Bu hafta hayatını yeniden inşa edeceksin ve geride bıraktıkların kazancın, hayatına aldıkların ödülün olacak. Evli veya ilişkisi olan aslanlar, huzur çok önemli. Özellikle partnerinizle aranızda bazı uyumsuzluklar fikir ayrılıkları varsa, bu minik sorunları büyütmemeye özen gösterin. İş hayatınızda önemli değişimlere gidebilirsiniz. İşsiz aslanlar, 17-18-19 Kasım tarihlerinde başvurduğunuz bir iş varsa o işe kabul edilebilirsiniz. Oldukça sağlıklı bir haftadasınız ancak, aile içinde birilerinin hastalık problemleriyle ilgilenebilirsiniz.

Haftanın spotu: Kurduğunuz ne hayal varsa gerçekleştiriyorsunuz.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Başak; Bu hafta, gezegenlerin kombinasyonu iş hayatınızda. Kendinizi geliştirmek için çabalayın. Her konuda başarılı olacaksınız. Aşk hayatınızda aldatılmış, kırılmış, nefret ettiğiniz, aşk acısı yaşamış, boş vaatlerle zamanı çalınmış bir başak burcuysanız, kininizi bir kenara bırakın ve bunun için dövünmeyin. Gök kubbe size diyor ki; "yaşanmışlıklara takılı kalmayın." Bitmiş bir ilişkiye nefret duymakta bir duygudur, artık karar verin ve içinizdeki duyguları nötrleyin. İşte bugün gök kubbe diyor ki, "hala ah ediyorsan, kendine ah ediyorsun." Artık içinizdeki o eski aşkınızla ilgili tüm kötü enerjileri silin ki, bu hafta size iyi gelsin. Bu hafta hayatınızın aşkını hayatınıza dahil edebilirsiniz. Haftanın ilk gününde uyanış dönemine girdiniz. Görmezden geldiklerinizle yüzleşeceksiniz. Sağlığa gelecek olursak, kan değerlerinizle ilgili dikkatli olun. İyi bir check-up yaptırmanız size iyi geleceksiniz.

Haftanın spotu: Geçmişe dair hiçbir duygu besleme.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Terazi; Özellikle evli ve ilişkisi olan bir terazi burcuysanız, partnerinizin şefkate ihtiyacı var mı yok mu bunu iyi düşünün. Muhakkak partnerinize ilgi gösterin. Öyle hissettirin ki bu sevgi karşı tarafın içine işlesin. Bunu başardığınız takdirde, ilişkinizde şans sizden yana olacak. İletişimde dikkatli olursanız, evinizde olağanüstü bir tutku ve huzur hissedeceksiniz. Öyle bir süreçten geçiyorsunuz ki, sözlerinize mutlaka dikkat edin. Çok düşünmek size iyi gelmiyor, neden hayatı bu kadar kurcalayıp, kendinize zindan ediyorsunuz? Teraziler, aşk hayatınızda partnerinizin lütfen ruhunu okşayın. İş hayatınızda sabırlı olursanız, çok para kazanacaksınız. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizi maddi anlamda zorlayacak muhakkak sabır gösterin. Suçsuz yere hapis cezası çekiyorsan, hepsinin üstesinden geleceksin.

Haftanın spotu: Ben şanslıyım demeyi ihmal etmeyin

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Akrep; Bu haftanın en şanslı burcu sizsiniz. İşsiz bir akrep burcuysanız ya da dolandırıldıysanız, 3 hafta boyunca iş para ve kariyer alanında kimler size zorluk yaşattıysa bu hafta o kişinin bedel ödediğini göreceksiniz, siz de ödülleneceksiniz. Özellikle işsizseniz, yeni işe başlayabilirsiniz. Eğitim alanıyla ilgili zorluk yaşıyorsanız, bu hafta çok şanlısınız. Mücadelesini verdiğiniz her türlü uğraşınızın başarılı bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. İş, kariyer, sosyal hayatınızda bu güne kadar size rakip olanların önüne geçeceksiniz. Bu sebeple sakın kibirli davranış göstermeyin. Statü ve kazanç alanlarında inanılmaz yükseliştesiniz. Pazar gününe kadar mıknatıs gibi insan çekeceksiniz, iyi insanları hayatınıza dahil edecek, huzurlu bir hafta süreceksiniz. Sizi aşağı çeken insanların çevrenizde barınmasına asla izin vermeyeceksiniz. Tıpkı boğa burcu gibi ışıl ışıl parlayacaksınız.

Haftanın spotu: Güzellik mıknatısıyım demeyi ihmal etmeyin.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Yay; Özgürlüğünüze düşkün bir burç olduğunuz için, iş hayatınızdaki sorumlulukları yerine getirmekte güçlük çekebilirsiniz. Size verilen sorumluluklar dolayısıyla kaygılanmayın. Geçmişte kırıldığınız ya da küstüğünüz bir arkadaşınız size geri gelebilir, bunu kabul edin ancak, sınırlarınızı artık iyi belirleyin. Aşk hayatınızda umduğunuzu bulamayabilirsiniz. platonikseniz eğer, acaba itiraf etmeli miyim diye düşünüyorsanız, araya kimseyi koymadan bizzat kendiniz gidip açılın. İki sonuç var ya kabul edilir ya da edilmezsiniz. yüksek ihtimalle zaman istenebilir zamanla güzel bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem başlayacağınız aşklara, başkasını dahil ederseniz, olacak işi bile bozabilirsiniz. Sevgilisi olan veya evli olan yaylar, partnerinize karşı dürüst olmadığınız takdirde kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu dönem bitirirseniz ilişkinizi, bunun asla geri dönüşü olmayacak. Bu yüzden biraz daha sakin davranışlar sergileyin. Bu hafta aldığınız kararlar, kaderinizi doğrudan etkileyecek bunu unutmayın. Hak ettiğiniz insani sevgiyi kaybetmeden yaşamaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Umutlarınız hep büyük olsun. Büyük düşünün ama büyük konuşmayın.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Oğlak; Bu hafta maddi konularda çok şanslısınız. Uzun süredir tamamlamak için uğraştığınız bir projeniz varsa, tamamlayacaksınız. İşsizseniz, iş başvurunuz olumlu sonuçlanabilir. Sosyal hayatınızda, güncel ilişkilerinizde ne istediğini bilmeyen insanlarla görüşüyor çalışıyor olabilirsiniz, onları olduğu gibi kabul edin. Evliyseniz, partnerinizle ilişkinizin hiç bu kadar mükemmel olduğunu görmemiştiniz. Özellikle zorluklarla mücadele etmek için müthiş bir haftadasınız. Kendinizden hiç olmadığınız kadar emin olacaksınız. Bu hafta eğer bir işte yöneticiyseniz, emir vermemeye önem gösterin. Yanlış anlaşılmalara sebep vermeyin. Perşembe ve cuma günü özellikle iş hayatlarınızı ayrıntılarla ele alacaksınız. Plan programı elden bırakmayın, alacak verecek planlarınızı çok iyi derecede sonuçlandıracak ve mükemmel bir hafta yaşayacaksınız. İhtiyacınız olan her türlü yardımı alacak, yardıma ihtiyacı olan kişilere seve seve yardımcı olacaksınız. Bu hafta çok huzurlu bir hafta yaşayacaksınız. Ne imkansızsa sizin için, bu hafta size geliyor. Kendinize ve şansınıza inanın. Hayat bu hafta sizin emrinizde olacak. Ne istiyorsanız muhakkak dua edin. Sağlıkta özellikle soğuk algınlığına dikkat edin.

Haftanın spotu: Öndeyim, ilerdeyim ama tevazu sahibiyim.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Kova; Öncelikle her konuda dolandırılmalara ve kandırılmalara karşı tedbirinizi alın. Tanımadığınız insanlardan gelen yatırım veya iş tekliflerine olumlu bakmayı. Tanımadığınız veya hayatınıza yeni giren insanlarla samimi olmayın. Bu hafta gözünüzü kulağınızı iyi açın. Alım satım işlerinde daima dikkatli olun. Sebep sonuçlarını iyi düşünün. Attığınız her adıma çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Hayat sizi tokatlasın istemiyorsanız, temkinli olun. Satürn ve Jüpiter sizde bu hafta. İftiralara maruz kalırsanız sabredin, sakin olun. Farkında olmadan bir şey söylediyseniz, o çevrilebilir, bambaşka bir hal alabilir. Kimseyle laf yarışına girmeyin, haklıyken haksız duruma düşmeyin. Özellikle bitirdiğiniz ilişkiler hakkında iyi ya da kötü kimseye konuşmayın, kimsenin ağzına laf vermeyin. Sizi deşmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Bekar bir kova burcuysanız, geçmişle bağınızı kopardıysanız eğer, bu hafta pazar günü aşk kapınızı çalabilir ve aşkta seçilen değil, seçen olacaksınız. Oldukça sağlıklı bir haftadasınız, ancak Jüpiter sizde olduğu için yemeğe kendinizi verebilirsiniz. Azar azar ve sık yemeye önem gösterin.

Haftanın spotu: Bolluğu bereketi çekmek benim elimde!

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 15- 21 KASIM 2021

Sevgili Balık; Yakın arkadaş ya da aile bireyleriyle çatışmayın. Haklı olduğunuz konularda bile çatışmayın. Bedeninizde geçmeyen ağrılarınız varsa lütfen ihmal etmeyin, muhakkak üzerine düşün. Başlangıç olan bir hastalığın ilerlemesine sebep olabilirsiniz. Muhakkak hekime görünün. Özellikle duygu, düşünce ve kararlarınızda tüm gerçeklerle ve zorluklarla geliştirdiğiniz iş ve sosyal hayatınızda, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinize nefsinizi ikna edin. Bu hafta korkulu rüyalar görürseniz, etrafınızdaki kimseye anlatmayın. Parasal konulara geçecek olursak, yatırımlarınız sizi yanıltmayacak, güzel kazançlar elde edeceksiniz.

Bu hafta her türlü zorluğun üstesinden geleceksiniz, sakın kendinizi hafife almayın.

Kalbi boş bir Balık burcuysanız, ruhunuzun hissettiği, kalbinizin çarptığı kişiler tanıdıysanız, hemen hayatınıza alın. Bu fırsat kaçmaz.

Evli olan veya ilişkisi olanlar, çatışmalara karşı muhakkak konuşun, tartışmayın. İlişkinizin enerjisini bozmayın. Balık kadınlarıyla evli olan erkekler, bol bol eşlerinizin saçlarını okşayın.

Maddi konuda çok şanslısınız.

Haftanın spotu: Güveniyorum kendime, çizdiğim yolda başarıyla ilerliyorum.