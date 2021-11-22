Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 22- 28 Kasım 2021| Yengeçler, yere düşseniz bir avuç altınla kalkacaksınız, İkizler, takılı kalmayın!

Haftalık burç yorumlarına göre 22- 28 Kasım 2021 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 22- 28 Kasım 2021" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Bu hafta astroloji boğa ve akrep burçlarından yana. 22- 28 Kasım haftalık burç yorumlarını sizler için derledik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Koç; tutulmadan dolayı çok gergin günler geçirdiniz. Tutulmanın sona ermesiyle birlikte rahat kavuşuyorsunuz. Haftanın ilk dört günü her konuda oldukça yoğun olacaksınız, kendinizi ihmal etmeyin. Maddi açıdan rahat bir dönemdesiniz. Özellikle sosyal ilişkilerinizde inanılmaz farkındalık kazanacaksınız. Bazı arkadaşlıklarınızı hayatınızdan çıkardınız, belki çok üzüldünüz. Ancak bu hafta hayatınızda sizi yoran ve yıpratan ilişkilere son vermenizin, sizi daha mutlu ettiğini fark edeceksiniz. Evli veya ilişkisi olan bir Koç bireyiyseniz, partnerinizin başına gelen olaylarla ilgili ruhen çok yorulmuştunuz. Bu hafta özellikle birlikteliği olanlar, sevdiği insanla olan problemlerini tamamen çözüme kavuşturacak. Kalbi boş olan bir koç burcu iseniz, müjde! Beklediğiniz aşk kapınızı çalıyor. Sadece sizi bu şanslı haftanızda 2 konu için uyarıyoruz. Aceleci olmayın, panik olmaktan kaçının. Ağır aksak ilerleyen işler de bile derin nefes alıp, sakin adımlarla ilerleyin. Özellikle bu hafta iş ve para konusunda sizi yoran, sıkıştığınızı hissettiğiniz tüm sorunları yeniyorsunuz. Özellikle aile içi ilişkilerinizde çat kapı misafirler gelebilir. Bu misafirleri güler yüzlü ağırlamayı ihmal etmeyin.

Haftanın spotu: Acele etmeyin hiçbir şeye.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Boğa; Aşk hayatınızda geçmişin etkisinde asla kalmayın. Yorulmuş olabilirsiniz ama, geçmişin etkisinde kalmayın. Kendinizi şanssız görmekten vazgeçin, özellikle çalışma hayatı konusunda. Hayatınızda sizi yoran düşüncelerden arındığınız takdirde, kendinizi inanılmaz rahatlamış hissedeceksiniz. Bu hafta kendinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyeceksiniz. Bu hafta sizi kandırdığını zanneden insanların gerçek yüzlerini pat pat ortaya koyacaksınız. Acımanız olmayacak hayatınızdan çıkaracaksınız. Yalnızsanız lütfen daha önce yaşadığınız, şanssızlık olarak adlandırdığınız duyguların, sizin için tecrübe olduğunu fark etmelisiniz. O kadar güzel bir dönemdesiniz ki, kırgın olduğunuz insanları kendi iyiliğiniz için affedin. Nefrette bir duygudur, nefret etmeyin, affedin. Yoksa geçmişe takılı kalırsınız. Perşembe ve cuma katılacağınız ortamlarda hayatınızın ilişkisini çekmeniz çok yüksek ihtimal. Bugün güneş 29 derecede karşıt burcunuz akrepten ayrılıp yay burcuna geçti. Bu nedenle ortaklaşa iş planları ve teklifleri alabilir, ailenizden birine veya size güzel paralar gelebilir. Sigorta, prim ile ilgili işiniz gereği gecikmiş parasal konularınız varsa, haftanın üçüncü veya dördüncü gününde hakkınızı alabilirsiniz. Evliyseniz, boşanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayacağınız bir dönemdesiniz. Huzurunuz artacak. Bu sıralar soğuk algınlığına karşı dikkatli olun.

Haftanın spotu: Kendinize duyduğunuz güveni arttırın.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili İkizler; Bu hafta öyle bir haftaki, bazı insanları hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Hafta boyu olayları yanlış anlamaya meyilli olabilirsiniz. Zor günler geçirdiniz, hala da geçiriyorsunuz. İş hayatınızdaki çalışma arkadaşlarınız arasında bazı ayrımlar yapacak, bu ayrımlarla da huzur bulacaksınız. Çevrenizdeki arkadaşlarınızın oynadığı oyunlarla yüz yüze gelebilirsiniz. Geçmişte sizi üzen kıran her ne varsa, takıntınız artar, bu da bir ikizlerin yaşam performansının düşmesine neden olur. Hayatınızın enerjisinin bozulmasını istemiyorsanız, sizin hakkınızda konuşan insanların sizi üzmelerine izin vermeyin. Takılmayın, kurmayın kafanızda. Geçmişe ait mevzularla yüzleşeceğin için, daha sakin davranmaya veya düşünmeye gayret edin. Özellikle iş ve çalışma hayatında, ortaklaşa işler kurmak isteyen İkizler, iyi düşünüp araştırma yaparak işe atılmalısınız. Aşk hayatınızda ise, fazla kıskanç tavırlar sergilediğinizde süre gelen bir ilişkiye zarar verebilirsiniz. Var sayımlarınız ilişkinizi bozabilir. Eğer kıskançlığınızı biraz bastırırsanız, son derece güzel bir aşk hayatınız olacak. Bu aralar sağlığın gayet yerinde ancak, dişlerinizi muhakkak kontrol ettirin.

Haftanın spotu: Varsayımlardan kurtulun.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Yengeç; Çok şanslı bir haftadasınız. İşsizseniz iş bulabilirsiniz, uzun bir süredir mücadele verdiğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz isteklerinizi tek tek ele alacaksınız. Aynı zamanda özellikle iş hayatınızda, düşüncelerinizde sizi olumsuzluk yaratacak insan istemeyeceksiniz. Ancak, size olumsuz bir tavır sergileyen çalışma arkadaşlarınıza o kadar sakin kalın ki, bu güzel günlerinizi tersine çevirmeyin. Muhakkak işinize odaklanın, kimseyle münakaşaya girmeyin. Bu hafta arkadaşlarınızın vasıtasıyla kalbiniz boş ise yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bu tanıştığınız insana buı zamana kadar duymadığınız hisleri duyabilir, muazzam bir güven hissedebilirsiniz. Aranızda harika bir çekim olabilir. Özellikle yarın itibarıyla iş arayanlar iş bulacak, güneşin yaya geçmesiyle birlikte, her zamankinden daha azimli olacaksınız. Hayatınıza sihirli bir değneğin değdiğini hissedeceksiniz. Yaşanan kaoslar ortadan kalktığı için inanılmaz cesaretli olacaksınız. Kölelik duygusundan kurtulacaksınız. Aynı zamanda çalıştığınız işin geleceği ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Evli iseniz, ilişkiniz varsa özellikle soru işaretleriniz varsa, muhakkak açık açık sorun karşınızdakine. Muhakkak konuşun. Bu hafta her ortamda son derece saygın olacaksınız.

Haftanın spotu: Coşkunu arttır, iradeni güçlendir.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Aslan; Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizi iş ve para konusunda tedbire davet ediyor. Ani gelişen olaylara karşı gardınızı alın. Kalbiniz boş ise, hayalini kurduğunuz ilişkiyi yaşayabilmek için, önce kendi içinizdeki sizi güçlendirmeniz lazım. Yorulmuş ruhunuza enerji endeksleyin. Özellikle iş ve çalışma hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızın geçimsiz tavırlarından çok yorulacaksınız. Siz, başkalarının tavır ve davranışlarına takılı kalırsanız, ilerlemenizi durdurursanız. Artık, kendinize odaklanmalısınız. Ani gelişen olaylara karşı sakin ve dimdik durun. Geçmişte veya işte yaşadığınız olayları hayatınızın merkezine koymayın. Üzülerek kimseyi sevindirmeyin. Ruhunuza iyi gelecek ortamlarda bulunun. Pazartesi sabahına kadar burnunuzdan derin bir nefes alıp "ben değerliyim, ben kendime inanıyorum" diyerek güne başlayın. Yepyeni bir iş teklifi gelebilir, muhakkak değerlendirin. Sağlık ve sıhhat konusunda travmalara takılı kalırsanız, psikolojinizi bozarsınız.

Haftanın spotu: Geçmiş yok, gelecek var.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Başak; Bu hafta, aşk hayatınızda gereksiz gerginlikler yaşayabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların asla etkisi altında kalmamanız gereken bir haftadasınız. Başkalarının hayatları ve yaşanmışlıkları illa sizin başınıza gelecek diye bir şey yok. Lütfen bu hafta yaşam enerjinizin bozulmasını istemiyorsanız, başkalarının acısını kendi acınız gibi yaşamayın. İş ve çalışma hayatınızda, biraz düşüncelerinizde dağılmalar olabilir, bu durumda çalışmanızın enerjisini düşürebilirsiniz. Duygusal değişimlerin oldukça şaşırtıcı olacak. Birlikteliğiniz var ise "Benim kadar beni seviyor mu?" sorusuyla çelişki yaşayarak, yolunda giden ilişkinin enerjisini bozmuş olursun. Bunun yerine koşulsuz ve karşılıksız olun, bırakın kimin kimi daha çok sevdiğini, anı yaşayın. Aynı zamanda bu hafta, dış seyahatler gündeminizde yer alabilir. Maddi ve eğitimde yaşadığınız zorlukların hepsini yarın itibarıyla aşacaksınız. Bu hafta değişen şartlarınız, yaşam enerjinize iyi gelecek. Yalnızsanız, size keyif verecek kişilerle tanışabilirsiniz. Güvensizlik duygunuz ön planda ise bu kişiler size "yeniden birine güvenebilirmişim" dedirtecek.

Haftanın spotu: Planlı ve programlı çalışmaya özen gösterin.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Terazi; Bu hafta, aile içi sorunlarınızı daha fazla büyütmeyin. Özellikle haftanın ilk dört günü iş hayatınızda kararsızlık asla yaşamayın. Yeni kararlar verme konusunda kendinize inanın. İşsiz iseniz, nasıl bir iş yapacağınızı bilmiyorsanız "araştırmacı" olmanız gereken şanslı bir haftadasınız. Bu hafta araştırıp bir hafta sonra atılım yapmaya özen gösterin. Pasaport, vize işlemleriyle ilgili işleriniz varsa, bunlarda biraz gecikme olabilir. İş anlaşmalarınızda detaylı, programlı ve planlı olun. Aşk konusuna gelirsek, özellikle aşk hayatınızda kuşkucu tavırlar davranışlar sergilemeyin. Eşinizin aile büyüklerine kafa takmayın. Gereksiz zorluklara neden olan davranışlar göstermeyin. İlişkiniz varsa, kuşkucu olmayın. Şüphelendiğiniz bir şey varsa açıkça sorun. Muhakkak konuşun. Hayatınızda bilinmeyenleri bulmak adına şanslı olacaksınız. Yolunuz açılacak, ilerleme kaydedeceksiniz. Finansal kayıp yaşadıysanız, kazancınız için biraz daha beklemelisiniz.

Haftanın spotu: Aile birliğini koruyun.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Akrep; Bu hafta sosyal yaşamınıza yeni insanlar dahil olabilir. Yeni kişilerle hemen samimi olmayın. Kalbi boş olan bir akrep burcuysanız, bu hafta yeni insanlar tanıyabilirsiniz, muhakkak bu insanı araştırın. Hemen samimi olmayın. Evli veya ilişkisi olan bir akrepseniz, lütfen partnerinize karşı duygularınızı açık açık ifade edin. Coşkuyla mı seviyorsun? Hissettir. Seni seviyorum demekten kaçma. Ne yaşamak istiyorsan dolu dolu yaşa, korkma. İş, para, kariyer alanında işsiz bir akrep burcu yeni teklifler alırken, işi olan bir akrep burcuysanız yeni ortaklık teklifleri alabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız maddi ve manevi açıdan, muhakkak start verin. Gereksiz harcamalardan bu sıralar biraz kaçının. Yeni bir iş yapabilir, yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Arzu ettiğiniz ne varsa gerçekleştirebilirler. Maddi açıdan güçlenebilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız, yersiz kuruntular yapmayın. Hayatınızda bu hafta özellikle bazı yakınlarınızın sıhhatiyle alakalı sorunlar gündemde olabilir. Özellikle ebeveynlerinizin sağlığı konusunda dikkatli ve temkinli olun. Sosyal ilişkilerinizde bazı arkadaşlarınızın kıskançlığını görebilirsiniz, hoş görün.

Haftanın spotu: Gereksiz para harcama

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Yay; Güneş, akrepten yay burcuna geçiyor. Özgürlüğün, içtenliğin ayı olacak bu ay. Özellikle bu hafta iş hayatınızın yoğunluğundan kurtulmak isteyeceksiniz. Bu hafta çok koşturmak istemeyeceksiniz, daha özgür bir sürece geçmek isteyeceksiniz. Maddi konularda hak ettiğiniz almak için çaba göstereceksiniz. Yalnız bir yay iseniz, katılacağınız ortamlarda zaman içerisinde birini sevebilir, o kişiyle de ciddi ilişkiye adım atacaksınız. Aşk hayatı var olan yay burçları, özel hayatınızda iş hayatınızdaki problemleri muhabbetinize taşıyarak, partnerinizi sıkmayın. Kuşkuculuktan kaçının. Partnerinize karşı, soğuk davranışlar sergilemeyin, içten ve samimi olun. Yoksa o insanı kaybedersiniz ve kolay kolay geri kazanamazsınız. Çalışma hayatınızda, çok yoğun günler yaşadınız ve artık bu tempodan kurtulmak isteyeceksiniz. Muhakkak ruhunuzu dinlendirin. Bunu denediğiniz takdirde, iş hayatınızda daha başarılı olacaksınız. Harekete geçmek için inanılmaz güzel ve doğru bir hayattasınız. Sahne ışıkları size yandı.

Haftanın spotu: Aşk hayatınızda kuşkucu olmayın.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Oğlak; Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizi iki konuda uyarıyor. Hobilerinizi kazanca çevirebilirsiniz muhakkak araştırarak işe atılın. Hedefleriniz arzu ettiğiniz yönde gelişecek. Maddi konularda oldukça şanslısınız. Çalışma arkadaşlarınızla problemlerinizi çözecek, daha büyük başarılara ulaşacaksınız. Güvensizlik konusunu tamamen aşıyorsunuz. Aşk hayatınızda düşünmeden konuşmayın. Düşünerek konuşmaya özen gösterin. Cuma gününe kadar tüm konuşmalarınıza dikkat edin. Ani konuşmalar ile her şeyi berbat etmeyin. Çocuğu olan oğlak burçlar, çocuklarınızla ilişkileriniz kuvvetlenecek. Özellikle spor kazalarına karşı tedbirli olun. İş koşullarınızı ve şartlarınızı tamamen kontrol altına alın. Altın birikiminiz varsa bozdurup dövize yatırdığınız takdirde, kazançlar elde edeceksiniz.

Haftanın spotu: Enerjini yüksek tut.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Kova; Bu hafta, iş hayatınız ön planda olacak. Azminizi arttırın ancak, asla hırslı davranışlar sergilemeyin. Tartışmalara girmeyin, ortamın sakinleşmesini bekleyin. Başkalarının gerginliğini, kendi gerginliğiniz gibi yaşamayın. Asık suratlı iş arkadaşlarınıza, yüzü gülmeyen patronlarınıza karşı güler yüzlü olun, onları değiştirmeye çalışmayın. Bu hafta ani yer değişimleri de gündeme gelebilir. Ofis ve ev adresinizi değiştirebilirsiniz. Bu dönem özellikle iş konusunda kimseye karışmayın, baskı yapmayın. O zaman iyi işler başardığınızı göreceksiniz. Maddi açıdan güç ve güven kazanacaksınız. Geçmişten bazı insanlar geri dönebilir, bir daha şans verirseniz çok pişman olursunuz. Şans verdiğiniz insan dünyayı başınıza yıkabilir. Kalbi boş bir kova iseniz, aşk gümbür gümbür geliyor. Bu dönem başlayacağınız aşklarda muazzam bir uyum yakalayacaksınız. Anne baba olmak isteyen yükselen kovalar, babalık haberi kulağınıza gelebilir, anne adayı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Sağlığınız son derece yerinde, sadece sindirim sisteminizde hassasiyet olabilir.

Haftanın spotu: Aşka hep güvenin.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 22- 28 KASIM 2021

Sevgili Balıklar; Bu hafta sağlığınıza çok dikkat edin. Aşk hayatınızda kırgınlıklarınız var ise, sizi yoran, sizi yıpratan tüm duygulardan hafta boyunca arınıyorsunuz. Uzun süredir çalıştığınız yerde aranızda sürtüşme yaşadığınız çalışma arkadaşlarınızda sorunları hallediyorsunuz. Manevi olarak sizi yükseltecek güçlere açılmanız gerekiyor bu hafta. Ruh sağlığınız için enerji gücünüzü yükseltin. Dua edin, umutsuz olmayın. İşte ve aşkta geçmişi konu ederek, hayatınızı mahvetmeyin. Bu dönem iş arkadaşlarınızı kendi hayatınıza taşımayın. Sosyal ve iş hayatınız birbirinizden ayrı olmalı. Çocuk sahibiyseniz, onların yanında olduğunuzu hissettirin. Asla, siz siz olun geçmişi hiçbir konuda geçirmeyin. Kalbi boş olan bir balık burcuysanız, yeni kişilerle hemen ileriye dönük hayaller kurmayın. İyice sorgulamanızda fayda var. Gerçekten tanıyın, araştırın.

Haftanın spotu: Kendine inancını güçlendir.