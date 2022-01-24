Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ocak 2022 | Terazi, gönül kapılarını bu hafta kapat! Aslan, yerle bir olacaksın!

Haftalık burç yorumlarına göre 24- 30 Ocak 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ocak 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTROLOJİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI: NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Koçlar; Sizi yoran engelleri kolaylıkla aşacaksınız. Aşk hayatınızda gerçekçi kararlar vereceksiniz. İş ve kariyer alanında daha azimli, daha çalışkan olacağınız bir hafta yaşayacaksınız. İş yerinde uzun süredir görmediğiniz ilgiyi alakayı göreceksiniz, bu da motivasyonunuzun artmasına vesile olacak. Bu hafta boş işlerle uğraşıp, gereksiz mücadele vermeyeceksiniz. Bununla birlikte kıskanan kişiler de ortaya çıkacak, sakın canınızı sıkmayın. Bu başarınızı kutlamak yerine, üzüntüye çevirmeyin. Kim ne konuşursa konuşsun, siz başarınıza ulaşmanız gereken haftada olduğunuzun farkına varın. Aşk hayatınızda yaşadığınız gerginliklerden uzaklaşmanın huzurunu doyasıya yaşayacaksınız. Venüs gerilerken, çok seviyorum ve seviliyorum deseniz bile lütfen evlenmeyin. Düğün için doğru zaman değil. 30 Ocak tarihine kadar evliliğe ve ilişkiye adım atmayın. Venüs retrosunun bitimiyle birlikte, kariyer alanında kendinizi geliştireceksiniz. Biriyle tanışırsanız eğer, ilişkiye başlamayın, flört edin. Bu hafta sağlığınız gayet yerinde, diş doktorunu ihmal etmeyin.

Haftanın spotu: Kim sizin için ne düşünüyorsa umursamayın.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle, işlerinizde gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu hafta sakin olmaya özen gösterin. Kariyer ve iş anlamında çalışma arkadaşlarınızdan bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz. Ayrıca mesai arkadaşlarınız içerisinde sürekli kendini ön plana atmaya çalışan birine karşı sinirlenebilirsiniz. Bu durumun sizi germesine müsaade etmeyin. Sınırınızı koruyun yeterli. Uzun süredir göremediğiniz, özlediğiniz kişilerle zaman geçirebilir, stresinizi atabilirsiniz. İlişkilerinizde süregelen sorunlarınızın çözüme kavuşacağı günlerdesiniz. Haftanın 4 ve 5. gününde huzur depolayacaksınız. Bu hafta yeni başladığınız veya süregelen ilişkinizde aşk atmosferini yükselteceksiniz. Bir adım atabilir, güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. İlişki konusunda muazzam derecede şanslısınız. Çalışma arkadaşlarınıza dikkat ettiğiniz takdirde, huzurlu bir hatta geçireceksiniz. Bu hafta paranızı savurmayın, biraz tutumlu olmaya özen gösterin. Sağlıklı bir haftadasınız.

Haftanın Spotu: Keyfinize keyif katmaya özen gösterin.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili İkizler; Mali ve finans alanında yeni bir bütçe planlaması yapabilirsiniz. Özellikle gündeminizde parasal konularda mücadele ediyorsanız, olumlu sonuçlar alacaksınız. Bu hafta özellikle mal, alım ve satım işlerinizle alakalı beklenmedik bazı masraflar kafanızı meşgul edebilirsiniz. Kıtlık bilinci oluşturmamaya özen gösterin. Özellikle 29 Ocakta, ikili ilişkilerinizde anlamsız gerginlikleriniz sona erecek. Ciddi anlamda içsel huzur bulacaksınız. Kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar huzurlu hissedeceksiniz. Bu hafta gördüğünüz rüyalar, sıradan rüyalar değil, artan sezgilerinizle birlikte, gördüğünüz rüyalar size rehberlik edecek. Muhakkak rüyalarınızı not alın. Kariyer alanın artık planlı ve programlı hareket etmek, sizi yükseklere taşıyacak. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda yaşanacak uyum, sizi mutlu edecek. Maddi anlamda, beklemediğiniz paralar size gelecek. Kendi içsel dünyanızda ne kadar huzurlu olmanız gerektiğinin farkında olun. Problem varsa partnerinizle muhakkak konuşun. Ebeveynlerinizle olan ilişkilerinizde içtenlik ve samimiyet hafta boyunca çok önemli olacak. Sadece, iş ve kariyer alanınızda üstleriniz ve yöneticileriniz aşırı planlı ve programlı oluşunuza gerilebilir. Kafanıza takmayın.

Haftanın Spotu; Ben sağlıklıyım ve dikkatliyim demeyi ihmal etmeyin.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta sorunlarınız varsa, kimseye anlatmayın. Biri sizlere bir şey anlattığında ise peşin hükümlü olmayın, siz bilir kişi değilsiniz. Bu hafta özellikle, saygısız olmayın, bencil olmayın. Özellikle Mars'ın Oğlak burcuna geçmesiyle, ikili ilişkilerinizde partnerinizi üzebilirsiniz, onunla ilgili düşüncelerinizi netleştireceksiniz. Karşınızdaki insanla tartışırken, yüksek perdeden konuşmamaya özen gösterin. Şahane haftanızı berbat etmeyin. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde, kafanıza uymayan kişileri tamamen kendinizden uzaklaştıracaksınız. Ev, aile yaşamınızda elektronik eşyalarınız bozulabilir. Sıkıntı etmeyin. Evdeki cihazlarınıza dikkat edin. Kariyer ve iş alanında, bu hafta yoğun çalıştınız ve bunun karşılığını çok güzel alacaksınız. Güzel kazanca sahip olacaksınız. Para yağmur gibi üzerinize yağacak, şemsiye kullanmayın. Sıhhatiniz gayet yerinde. Hafta sonuna doğru soğuk algınlığına karşı dikkat edin.

Haftanın spotu: Bolluk ve bereket içerisindesiniz, daha ne olsun?

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta doğru adımlar atarsanız, şanssızlıklarınız şansa dönecek. Süregelen bir beraberliğe sahipseniz, kimsenin sizi yönetmesine izin vermeyin. İster hayat arkadaşınız olsun ister sevgiliniz. Asla kabul etmeyin. İlişkide yönetilmeye tahammülünüz olmayacak. Gergin ortamlardan uzak durmayı başardığınızda, hayat enerjiniz yükselecek. O kadar naif bir döngüdesiniz ki, çok hassassınız. Jüpiter, Ay ile karşıtlık yapacağı için gerim gerim gerilebilirsiniz. Haftaya pazartesiye kadar zorlayıcı bir süreçten geçeceksiniz. Duruşunuz ve davranışınız net olursa, kolayca sıyrılacaksınız. Size temel tavsiyem; kendi kararlarınıza göre hareket edin. Kimse size baskı kuramaz. Bildiğinizi yapın. Kalbiniz boş ise, karşınıza yeni insanlar çıkabilir, ancak herkese şans vermeyin. Kimseyi bu aralar hayatınızı almayın. İlişkiye başlamak için doğru zamanda değilsiniz. Dert istemiyorsanız, birini hayatınıza almayın. Maddi açıda, orta seviyede iyisiniz. Gelecekten korkmayın.

Haftanın spotu: Gelecekten korkmayın, gelecek sizden korksun.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Başak; El ayak kırılmaları hususunda dikkatli olun. Eğer çalışmıyorsanız mümkün olduğunuzca evinizde olmaya, bastığınız yere dikkat edin. Bu hafta, sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde sosyalliğinizin artacağı bir haftadasınız. Ancak, bu sosyallik artarken sırlarınızı kimseyle paylaşmayın, hemen güvenmeyin. Evlenmiş, ayrılmış olabilirsiniz, bitirdiğiniz eş ile, arkadaşlarınızın görüştüğünü duyabilirsiniz. Bu sizin zorunuza gitmesin. Geçmişe teşekkür edin ve geçin. Özellikle aşk hayatınızda, artık ilişkinizin ayakta kalması için çaba göstermeniz gerekiyor. Sorun olan her şeyi sorun olmaktan çıkarın artık. Uzlaşmanın önemli olduğunu anlayın. Çekinmeden partnerinize aşkınızı belli edin. Ayrıca, bu hafta venüs retrosunun bitmesiyle birlikte, uzun bir süredir kendinize göstermediğiniz özeni göstereceksiniz. Kalbiniz boşsa yeni aşklara adım atabilir, evlilik için yol alabilirsiniz. İmajınızı yenileyebilirsiniz, venüs biter bitmez değişime açık olun. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat edin. Savurgan olmayın.

Haftanın spotu: Her an kendime güveniyorum demeyi ihmal etmeyin.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Terazi; Ailevi konularda, polemiklerin olabileceği bir haftadasınız. Sizinle ilgili şikayette bulunan kişileri dert ederseniz, kendinizi sıkarsınız. Kişisel algılamayın. Sınırlarınızı çok iyi belirleyin. Partnerinizle sürekli tartışma içerisinde olacaksınız. Sinirlendiğinizde ağzınızdan çıkan sözü bilmezseniz, haklıyken haksız duruma düşersiniz. Kendinize muhakkak bir hobi edinin, insanlarla uğraşmak size iyi gelmez. İlişkiniz varsa partneriniz sizi eleştirebilir, o eleştirileri üzerinize almayın, sakin cevaplar verin. Gönlü boş olan Teraziler, hayatınıza 4 Şubata kadar kimseyi almayın. Alırsanız, üzülürsünüz. İş ve kariyer konusunda iyi gidiyorsunuz ancak, gelirleriniz istediğiniz beklentiyi karşılamayacak. Umutsuz olmayın. Sağlığınız yerinde ancak, sinir sisteminize dikkat edin.

Haftanın spotu: Hiçbir konuda umutsuz ve şikayetçi olmayın.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Akrep; Çocuk isteği olan bir akrep varsa, baba ve anne adayı olmaya hazır olun. Ailede genişleme ve büyüme dönemindesiniz. Marsın oğlak burcuna geçmesiyle, istediğiniz her konuda başarılı olacaksınız. Askıda kalan işlerinizin sonuçlanmasıyla, üretme konusunda motivasyon sahibi olacaksınız. Öncesinde düşündüğünüz bir kursa katılmayı düşünüyorsanız, bu hafta bunu gerçekleştirecek, başarılı olacaksınız. Aşk ilişkilerinizde daha ılımlı ve uyumlu olmanız gerekiyor. Aksi takdirde, ilişkide ayrılığa yol açarsınız. Haftanın ilk dört gününde mümkün olduğunca sakin kalmaya özen gösterin. Didişmeyin, tartışmayın. Ruhunuza iyi gelen büyüklerinizle sohbet etmeye özen gösterin. Bu sıralar kimseyle dertleşmeyin. Özellikle kariyer alanında bu hafta daha önce çalıştığınız bir işten yeniden teklif alabilirsiniz. Eğer olduğunuz yerden memnunsanız yerinizden kıpırdamayın. Harcamalarınızın artacağı bir haftadasınız, savurgan olmayın. Sağlığınız konusunda, bağışıklığınıza ve karın bölgenizde oluşan rahatsızlıklara karşı dikkatli olun.

Haftanın spotu: Sırrını verme kimseye.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Yay; Çalıştığınız işte, bazı yeni düzenlemeler gündem konusu olabilir. Çalışma alanınızda bazı değişikliklerin olması sizi endişelendirmesin. Değişen şartlar her açıdan size yarar sağlayacak. Çalışma temponuzda artışlar olabilir, bu sizi korkutmasın. Sosyal çevrenize zaman ayırmak zorunda kalabilirsiniz, rahatım kaçtı demek yerine daha programlı adımlar atın. Planı ve programı hayatınızdan eksik etmeyin. Şikayetçi olmamaya özen gösterin. Ayrıca, Merkür'ün 26 Ocakta Oğlak burcuna dönüş yapmasıyla, gelirinizde muazzam artışlar yaşayacaksınız. Aşk ve ilişkilerinizde partnerinize soğuk olmayın. Aksi takdirde size karşı şüpheler doğmasına neden olursunuz. Yalnız kalmaya ihtiyacınız varsa bunu açıkça söyleyin. Aksi takdirde, aranızı açabilirsiniz. Sağlık konusunda özellikle, soğuk algınlığına dikkat edin.

Haftanın spotu: Küslük, kırgınlık oluşturmayın.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Oğlak; Önemli olaylarda aceleci olmazsanız, muazzam bir hafta geçireceksiniz. Geçmişle ilgili, ev, aile konularında net kararlarda olacaksınız. Sizi geren düşüncelerden uzak duracaksınız. Mars burcunuza giriş yaptığı için, iletişim ve ilişkiler konusunda gergin olmamaya özen gösterin. Haklarınızı aramak konusunda hiç zorluk çekmeyecek, hak ettiğinizi kazanacaksınız. Çok iyi paralar elinize geçecek. Partnerinize karşı, aşk ilişkinizde mümkün olduğunuzca açık olun. Onu sevdiğinizi belli edin. Onun adına kararlar alıp vermeyin. Siz kendi bildiğinizi yapın, ama onun da fikirlerinin önemli olduğunu hissettirin. Arkadaşlık ilişkilerinizde iyi anlar yaşayacak, duymak istediğiniz sözleri duyacaksınız. Kendinizi değerli hissedeceksiniz. Partnerinizi ihmal etmemeye muhakkak önem gösterin. Maddi konuda, yatırım yapma konusunda çok arzulu olacaksınız ancak, lütfen araştırma yapın. Diş sağlığınıza özen gösterin.

Haftanın spotu: Herkese anlayışlı olun.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Kova; Haftanın ilk dört günü kariyerinize odaklanın. Artık hayatınızda yeni kararlar almaktan korkmayacaksınız. Askıya aldığınız planlarınızı hayata dahil etmekte zorlanmayacaksınız. Merkür gerilemesi size iyi gelmedi, ama artık ayın 26'sı ile birlikte gerginliklere veda ediyorsunuz. Partnerinizin sadakatsizliğiyle yüzleşmiş olabilirsiniz, bu durum ilişkinizin bitmesine neden olabilir. İhanet ile gidip, size geri dönen varsa asla affetmeyin. Noktaladığınız ilişkinize asla şans vermeyin. İlişkinizde desteklenmeye ihtiyaç duyduğunuz bir dönemdesiniz. İstediğiniz desteği görünce rahatlayacaksınız. Sorumluluklarınızı başarıyla tamamlayarak, kariyer alanında yükseleceksiniz. Yeni insanlar tanıyabilirsiniz, bu insanlarla temeli sağlam ilişkileriniz olmayacak. Sırlarınızı kimseye vermeyin, hemen evinize davet etmeyin.

Haftanın spotu: Geçmişe şans verme.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 24- 30 OCAK 2022

Sevgili Balık; Bu hafta iddiacı tavır sergilememeye özen gösterin. Ayrı fikirlerde olduğunuz insanlarla tartışma çıkarmamaya özen gösterin. Ayrıca, ikili ilişkilerinizde konuşmalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Düşünmeden konuşmayın, gaf yapar, karşınızdaki insanı üzebilirsiniz. Bu hafta, patavatsızlık yapmamaya özen gösterin. Evliyseniz, partnerinize daha anlayışlı olun. Kariyer alanınızda bu hafta yoğun çalışma temponuzdan dolayı, yorulmaktan yana şikayetçi olmayın. Uzun süredir beklediğiniz istekleriniz gerçekleşirken, şikayetçi tavırlarınız sebebiyle elinizin tersiyle bereketinizi itersiniz. Maddi ve finans açısından, bazı ek ödemeler alabilirisiniz. Hiç aklınızda olmayan bir yerden para kazanabilirsiniz. Sürpriz paralar kapınızı çalacak. Aile büyüklerinizde uzun süredir göremediğiniz desteği görebilir, bununla güçlü hissedebilirsiniz. Oldukça sağlıklı bir haftasınız.

Haftanın spotu: İş hayatınızda şikayetçi olmayın.