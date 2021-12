Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 27 Aralık- 2 Ocak 2021| Oğlak, gaza gelme! Aslan, Küllerinden doğacaksın!

Haftalık burç yorumlarına göre 27 Aralık- 2 Ocak 2021 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 27 Aralık- 2 Ocak 2021" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTROLOJİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI: NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021| OĞLAK, GAZA GELME! ASLAN, KÜLLERİNDEN DOĞACAKSIN!

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Koç; Bugün itibarıyla Jüpiter konumu nedeniyle, manevi olarak kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar güçlü hissedeceksiniz. Partnerinizle uyum ve denge sorunu yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki değişiklikler için endişe etmeyin. Koçlar için bu hafta, manevi ve ruhsal anlamda güçlü geçecek. Haftanın 4. gününe kadar kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Her yaşadığınız sorun için muhakkak çözüm bulacaksınız. Tez canlı koçlar dahi, her sorununu içtenlikte halledebilecek. İlişkinizde süregelen bir evliliğe veya beraberliğe sahipseniz, partnerinizle bazı konularda uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. İyi bir dinleyici olduğunuz takdirde dengeyi koruyabileceksiniz. Geçmişte yaşadığınız ilişkinize dair konular gün yüzüne çıkabilir. Sorun olan her şeyi geride bırakın ancak, çözümleyemediğiniz ne varsa önce konuşun. Düşünceleriniz ve istekleriniz konusunda, özellikle iş ortamında çok zorlandınız bu ay , haftanın 3. gününde bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Daha önce arayıp bulamadığınız imkanlar bu hafta ve yeni yıl itibarıyla önünüze serilebilir. Sağlığınız son derece yerinde olacak.

Haftanın spotu: Hayatınızın farkında olun.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Boğa; Dün gece itibarıyla bir çok Boğa burcu haberci rüya görmüş olabilir. Bu hafta rüyalarınıza dikkat edin. Hepsinde size gönderilen bir mesaj olabilir. Ailevi konular gündeminizde olacak. İş hayatınızda fikirlerinizle takdir toplayacaksınız. Aşk hayatınızda gerilim yaratan her şeyin farkında olacaksınız. Tüm aileyi ilgilendiren konularda net kararlar alabilirsiniz. Kendinizle ilgili planladığınız her şeyi yaşayıp gerçekleştireceksiniz. Özellikle uzun bir süredir üzerinde çalıştığınız beklentileriniz sonucunda çok iyi paralar kazanacaksınız. İnanılmaz güçleneceğiniz ve huzur bulacağınız bir hafta bu hafta sizin için. Uzun bir süre önce yoğun bir ilişki yaşamış olabilirsiniz, bu ilişkide haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Bitmeye hazır olmadığınız ve bittiği için çok üzüldüğünüz ilişkinizdeki o kişi size tekrar geri gelecek. Öyle bir süreçtesiniz ki, asla geri dönmenizi tavsiye etmiyorum. Denenmişi denemeyin.

İlişkiniz var ise, haftanın ilk iki gününde ilişkide sizin neyi gerdiğinin farkında olacaksınız. Hepsine dikkat edeceksiniz ve ilişkinizde huzur bulacaksınız.

Bitirdiğiniz arkadaşlıklarınızdan geri dönüşler alacaksınız, onları da bir daha hayatınıza almamanız gerektiğini bilin. Yeniden üzülmek istemiyorsanız geçmişe dönmeyin.

Haftanın spotu: Kendinize verdiğiniz değeri kıskananlara kızmayın, örnek olun.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili İkizler; Bu hafta, İkizler burcu yarım kalan işlerini tamamlayacak. Aynı zamanda maddi alanda beklenmedik destekleri görecekler. Jüpiter'in konumu nedeniyle, işlerinize adapte olma konusunda zorluk çekebilirsiniz. Zorluk yaşamanıza neden olan iş sorunlarınızı büyütmediğiniz takdirde sorun olan her şeyi sizden uzaklaştıracaksınız. Çevrenizdekilerin ve özellikle çalışma arkadaşlarınızın kibirli davranışlarının etkisinde kalarak kendinizi üzmeyin. Sinir sisteminizin bozulmasına yol açarsınız. Ortaklaşa bir iş planı içerisindeyseniz, ortağınızı çok iyi araştırın. Aksi takdirde büyük zarar edersiniz. Bu hafta bünyenizde gereksiz duyguları barındırmayın, sinir sisteminizin çok hassas olacağı bir haftadasınız. Kuşku, şüphe gibi olumsuz duyguları çok hissederseniz, psikolojiniz dahi bozulabilir. Aşk hayatınıza gelecek olursak; özellikle evliyseniz partnerinize karşı yalan söylemeyin. Adil ve dürüst olduğunuz takdirde ilişkinizde güzel ilerleme yaşayabilirsiniz. Eğer ilişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız olabildiğince dürüst davranış gösterin.

Sağlık konusuna gelecek olursak, sinir sisteminize her zamankinden daha çok özen gösterin.

Haftanın spotu: Huzur her şeyin üzerinde.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 13- 19 ARALIK 2021

Sevgili Yengeç; Kendinizi geliştirmek istediğiniz konuda bu defa zorlanmayacaksınız. Aşk ve evlilik konusunda yeni bir sürece girebilirsiniz. Bu hafta uzun zamandan beri eğitim almak istediğiniz konularla ilgili güçlü bir iradeye sahip olacaksınız. Hangi alanda kendinizi eksik hissediyorsanız o alana doğru ilerleyin, araştırmalar yapın. Çünkü bu konularda şanslı bir haftadasınız. Vergi, miras, sigorta alanlarında alacağınız varsa inanılmaz iyi sonuçlar alacaksınız. İkili ilişkilerde, yeni bir yapılanma sürecine giriyorsunuz. Uzun süredir görmek istediğiniz anlayışı partnerinizde göreceksiniz. Bununla birlikte manen çok güçleneceksiniz. Bu hafta sabrınız en büyük azminiz olacak. Ayrıca para kazanma konusunda çok şanslı bir haftadasınız. Beklenen gelirler zamanında size gelecek. Omuzlarında birikmiş olan hayatın yüklerinden haftanın sonuna doğru kurtulacaksınız. Ailenizle olan konuşmalarda sakin olmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Öğrenmeye açın kendinizi.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Aslan; Aşk ve ikili ilişkilerde sizi yoran tüm sorunlar sona eriyor. İş hayatınızda düzen veya sektör değişimi yapabilirsiniz. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu aşktan yana. Uzun süredir durağan ilerleyen ilişkinizde çok güzel tutkular yaşanacak. Duygularınız konusunda uzun süredir öyle bir enerji artışı yaşayacaksınız ki kendinize hayran kalacaksınız. Hayatınızın yenileneceği bir haftaya giriş yapıyorsunuz. 31 Ocak tarihine kadar tarzınızı değişmeyin.

Bu süreçte yenilenmek ve değişmek isteyeceksiniz. Kendinize olan güveniniz artacak. Ayrıca bu hafta öyle bir enerji artışı yaşayacaksınız ki, bu enerjinizi içinde bulunduğunuz sorumluluklarınızda kullanın. Bu arada sürekli hakkınızda konuşan ama bir türlü ortaya çıkmayan bir kaç arkadaşınızın kim olduğunu öğreneceksiniz. Mümkün olduğunca yaşam enerjinizi doğru kullanın.

Haftanın spotu: Yaşam enerjinizi doğru kullanın.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Başak; Bu hafta hayatınızdaki bazı kalıpları değiştirmeye ihtiyaç duyacaksınız. Sevdiğiniz kişilerle iyi vakit geçireceksiniz. Hayatınıza yerleşmiş kalıpları değiştirmek isterken, uzun süredir geliştirmek istediğiniz yönlere öncelik vereceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde size katkısı olan insanların yanınızda olmasını isteyeceksiniz. Enerjinizi emen insanları ortamınızdan uzaklaştıracaksınız. Olması gerektiği gibi davranmaya özen gösterin, kimsenin isteğine göre hareket etmeyin. Uzun süredir işsizseniz, iş bulacaksınız. Maddi açıdan sorun yaşayanlar paraya boğulacak. Yenilikler birlikte gelecek. Değiştiremeyeceğinizi düşündüğünüz ne varsa değişikliğe gideceksiniz.

Kariyer ve iş alanında önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Daha çok imkan kazanabilirsiniz.

Bu hafta gökyüzü sizden yana, en şanslı haftalarınızdan birini yaşıyor olacaksınız.

Haftanın spotu: Herkese cazip gelebilirsin, bu durum seni rahatsız etmesin.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Terazi; Kendinize duyduğunuz güvenin artmasıyla ufkunuz genişleyecek. Muhakkak çalışın işleyen demir pas tutmaz. Her işi yapabileceğiniz bir döneme giriş yaptınız. Özellikle bu hafta Jüpiter'in kombinasyonuyla düşüncenizi harekete geçirecek, yapamam dediğiniz ne varsa yapacaksınız. Çok cesur olacağınız için ağzınızdan çıkan her lafa dikkat edin. Kiminle ne konuşup konuşmayacağınızı belirleyin ki başınız ağrımasın. Oldukça düzenli çalışarak kalıcı bir başarı elde edeceksiniz. Kıskanılacaksınız, kimseye kulak asmayın. Bu aralar babanız annenizle veya anneniz babanızla sıkıntı yaşıyorsa, ortayı bulun. İkisini de tutmayın. İlişkisi olanlar, partnerinizin duygularınıza değer verdiğini görmek size muazzam mutluluk verecek.

Kırgınlık yaşayanlar varsa, gerçekten size yaptığı kötülük için pişman olacak insanlar geliyor. Kapınızı çalacaklar. Onları affedin.

Son derece sağlıklı haftadasınız, alerjiye dikkat edin.

Haftanın spotu: Hissettiğiniz gibi yaşayın.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Akrep; Bu hafta sosyal çevrenizde iletişim trafiğiniz öyle bir artıyor ki, önemli kişilerle paylaşım halinde olacaksınız. Ayrıca, arkadaşlarınızı dinlerken onların hayatında olup biten zorlukların çözümüne de çare olabilirsiniz. Kendinizi kariyer konusunda hiç hissetmeyeceğiniz kadar şanslı hissedeceksiniz. Çalışmalarınızın ve emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bazı arkadaşlarınız maddi açıdan zorluk çekebilir, sizden maddi istekte bulunabilirler. Muhakkak yardım edin. Bu hafta alacağınız hayır duası size çok güzel geri dönecek. Kalbiniz boş ise, aşk kapınızı ansızın çalacak. Hayatta geri dönmez dediğiniz kim varsa da geri dönebilir. Geçmişe asla şans vermeyin. Sağlığınız gayet yerinde, uykusuz kalmamaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Tasarruflu olurken, cimri olmamaya özen gösterin.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Yay; Bu hafta, aile hayatınızdaki sorunları artık çözmeniz gerekiyor. Maddi konularda yeni kararlar alacaksınız. Öncelikle, iş ve kariyer hayatınızda çalıştığınız işten memnun olmayabilirsiniz, çok iyi araştırma yapmadan işinizden ayrılmayın. Aile içinde oluşan sorunları çözmek için çaba sarf ederken zorluk çekmeyeceksiniz. Çevrenizdekilerin fikirleri içinize sinmiyorsa asla kabul etmeyin. Ayrıca, kafanızı meşgul eden iş problemlerinizi ve sorunlarınızdan kurtulacaksınız. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yeni bir iş teklifi de alabilirsiniz, yeni bir iş kurma planı da hayata geçirebilirsiniz.

Yakınlarınızla iletişiminizi daha güçlü hale getireceksiniz. Hayatınızın fırsatları önünüze gelebilir. Flörtünüz hayal kırıklığına uğratabilir, aşık olmak için acele etmeyin. Tanıyın. Haftanın 3. ve 4. gününde çok daha rahat edeceksiniz.

Haftanın spotu: Araştırmacı olun.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Oğlak; Bu hafta hırslı davranışlarınızdan uzak durun. Azim ve hırsın arasındaki ince çizgiyi muhakkak belirleyin. Özellikle düşünceleriniz ve duygularınız yönünde sizi gaza getiren arkadaşlarınızın gazına gelmeyin. Kendi söyleyemediklerini size söyletip, zarara uğramanıza yol açabilirler. Bu da iş hayatınızdaki huzurun bozulmasına neden olur. Aşk hayatınızda sadakat ön planda olacak. Şimdiye kadar yersiz kuruntu yaptığınızın farkında olacaksınız. Bu duygulardan arınacaksınız. İlişkinizdeki kuşkuyu bir kenara bıraktığınız takdirde, muazzam bir tutku elde edebilirsiniz. Özellikle kariyer ve iş alanınızda kimsenin gazına gelmeyin, kendinizi dinleyin bu şekilde ilerleyin. Geçtiğimiz aylarda zora düştüğü için yardımcı olduğunuz arkadaşınızın borcunu ödediğini göreceksiniz. Kaybettiğiniz paraları geri kazanacaksınız. Bu hafta güzelliğinizden kaynaklı öz güveniniz yerine geliyor.

Eski aşkınız kapınızı çalabilir, içinizde bir şey tutmayın ve derhal o kişiyi reddedin. Sağlıkta dişlerinize dikkat edin.

Haftanın spotu: Azim ve hırsı birbirine karıştırmayın.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Kova; İkili ilişkilerde sadakat sizin için önemli olacak. Kilo almamaya dikkat edin. Özellikle bu hafta gezegenlerin kombinasyonu elde etmeyi planladığınız tüm işleri elde edeceksiniz. Birlikte çalıştığınız insanların görünmeyen yüzlerini görebilirsiniz. Hırsızlıklara muhakkak dikkat edin. Ya da öncesinde size yapılan haksızlığı öğrenebilirsiniz. Özellikle, emek harcadığınız ve uzun süredir karşılığını alamadığınız işlerinizle ilhili istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Bu hafta gördüğünüz rüyaları kimseye anlatmayın da unutmayın da. Bu hafta göreceğiniz tüm rüyalar, habercidir. Bunu unutmayın. Tabirlere muhakkak bakın. Kariyer ve iş alanında zorluklar yaşayabilirsiniz, sakin ve anlayışlı olduğunuz takdirde bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Bu hafta partnerinizin size karşı ne kadar sadakatli ve dürüst olduğunu sorgulayabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye bu aralar özen gösterin.

Haftanın spotu: Kim ne yaparsa kendine yapar.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 27 ARALIK- 2 OCAK 2021

Sevgili Balık; Aşk hayatınızda istediğiniz uyum ve dengeyi yakalayacaksınız. Çevrenizdekilere karşı oldukça açık olmaya özen gösterin. Sağlığınız iyi ancak, enerjinizi yükseltin. İlişkiler ve iletişim alanında denge ve uyumu sağlarsanız eğer huzura kavuşacaksınız. Mücadele verdiğiniz halde sonuçlanmayan işleriniz varsa, haftanın 5 gününde tek tek sonuç alacaksınız. Kariyerinizde iyi yerlere geliyorsunuz, iyi araştırmalar yapmalısınız. İnanılmaz bir şekilde maddi ve manevi şansların size döndüğünü göreceksiniz ancak, geçmişe dair konuları sanki şuan yaşanmış gibi düşünmeyin. Takıntılarınızdan kurtulun.

Mutsuzluktan beslenen insanları olduğu gibi kabul edin, enerjinizin sönmesine izin vermeyin.

Hane içinde yeni eşyalar almaya ihtiyaç duyabilirsiniz, taşınma fikriniz olabilir. Biraz bekleyin, Ocak ayı sonuna kadar iyi araştırma yapın.

Bu hafta itibarıyla, maddi konularda minik bir şans yakalayabilirsiniz. Yeni yıl bileti alabilir, şansınızı konuşturabilirsiniz.

Haftanın spotu: İradeli olun.