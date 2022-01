Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 3- 9 Ocak 2022| İkizler, yer yerinden oynayacak! Aslan, kimseye güvenme!

Haftalık burç yorumlarına göre 3- 9 Ocak 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 3- 9 Ocak 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTROLOJİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI: NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Koç; Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde hiç olmadığınız kadar seçici olmanıza etki ederken sorun ve mesele ile beslenen bu kişileri kolaylıkla çevrenizden uzaklaştıracaksınız. Özellikle de bu uzaklaştıracağınız kişilerin kısa süre içerisinde sizin kaybınız olmadığının farkında olacaksınız. Birçok Koç, bu hafta ya yaşamındaki doğru insanı tutacak yanlış insanı uzaklaştıracak. Çünkü bazen bunu hepimiz yaşıyoruz vampir gibi insanlar var enerjiğim yiyorlar vampirellalar ve vampircikler. Koçlar bu hafta vampirellaları hayatlarından uzaklaştırmak için uğraşmayacaklar. Şükürler olsun diyeceksiniz ve huzur bulacaksınız aynı zamanda. Ev ile yuva alanlarınızda ise bazı yeniliklere ihtiyaç duyabilirsiniz ama şimdi bakın Venüs hala oğlak burcunda geriliyor. Nasıl ki görselliğinizle ilgili birden bire değişimler yapmanız gerekiyorsa, evinizdeki dekorasyonla ilgili de değişimler yaptığınız takdirde önce hoşunuza gidip daha sonra yaptığınız değişimlerden mutsuz olabilirsiniz. Bu yüzden lütfen 31 ocağa kadar temkinli tedbirli ve dikkatli olun paranı ziyan olsun istemiyorsanız eğer, kesinlikle buna dikkat edin. Ayrıca ikili ilişkilerde ve aşk hayatınızda koç kadını insanı kuşku yaparak hiçbir şey kazanamaz. Koç erkeği iseniz; kendi içinizde fitne fücur düşünerek ne kazanacaksınız şüpheleriniz mi var? Huzursuzluklarınız mı var? Bunu partnerinizle konuşarak halledin. Koç kadını kuşkucu ve kıskanç olduğunda agresifleşir, koç erkeği ise kendi içinde hesaplaşma içerisindedir. Bunun yerine, "böyle davranmandan hoşnut değilim ya da bu giyim tarzından hoşnut değilim" gibi cümlelerle açık açık konuşun. Kuşku şüphe ve endişeyi bir kenara bıraktığınız takdirde ilişkinin enerji bozulmayacaktır. Aşk hayatınızda, cuma gününe kadar çok büyük kaoslar yaşayabilirsiniz. O yüzden, şüphelerinizden de huzursuzluklarınızdan Bu hafta arınmaya özen gösterin ve dürtüsel tepkisel davranışlar göstermeyin. Mesela bir anda sinirlenmeyin bir anda parlamayın. Lütfen kendinizi geliştirmek için zaman ayırın.

Haftanın spotu: Kendine zaman ayır, kalbinde sevgi, aklında huzur olsun.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Boğa; Siz bu haftanın enleri arasında gerçekten çok şanslısınız. İnanılmaz güzel bir haftaya başlıyorsunuz. Kesinlikle kararlarınızın duygularınıza değil aklınıza uyması gerektiğini kendinize hatırlatın. Zihninizi çok iyi çalıştırmanız gereken bir haftadasınız. Bu hafta çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde hareketlenmeler olabilir, özellikle uzun zamandır göremediğiniz bu kişiler tarafından aranabilir yemeklere davet edilebilir ya da bir arada vakit geçirmek için teklifler alabilirsiniz. Lütfen davet edildiğiniz kişileri görmemezlik yapmayın. Ortamda çok büyük mutluluklar ve değişimler dönüşümler yaşayabilirsiniz aynı zamanda bireysel yaşamınız ve hayatınız içerisinde özellikle aşk ve ikili ilişkilerde ilişkisi olanlar inanılmaz bir hareketlenme yaşayacak. Bugüne kadar partnerinden duruş davranış olarak ne görmek istiyorsanız göreceksiniz. Daha önce yaşadığınız ilişkilerde yaralanmış olabilirsiniz, zorluklar geçirmiş olabilirsiniz ama lütfen yaşadığınız zorlukları problemleri başlamış olan yeni ilişkilerinizde kıyaslamayın. Her ilişkideki insan eskiye benzeyecek diye bir kaide yok. Arabanın sahibi sizseniz direksiyonu nereye çevirirseniz tekerlek oraya gider. Aşk yaşamış olabilirsiniz, aldatılmış olabilirsiniz, daha önce geçmişte kandırılmış olabilirsiniz, mutsuz ilişkiler evliliklerde ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz. Hayat size bu hafta şunu gösterecek; bu hayatta güvenilmemesi gereken insanlar olduğu gibi tekrardan güvenebileceğim İnsanlar da varmış diyebileceksiniz. Yeter ki izin verin kendinize.

Ebeveynlerinizle alakalı bazı fiziksel zıtlaşmalar olabilir. Anne ve babadan alınan öğütlerden sıkılanlar, çarşamba perşembe ve cuma günü çok dikkat etsin. Çünkü, hoş olmayan gerilimler gönüllerin kırılmasına tartışmaların oluşmasına neden olabilir. Ayrıca kariyer ve iş alanında ise bu hafta çok çalışkan üretken olacaksınız Çok yoğun çalışmalarınızın kazanç olarak karşılığını alacaksınız. Özellikle para biriktirmeyi düşünüyorsanız gayrimenkul almak istiyorsanız bekleyin. 31 ocağa kadar almak istediğiniz gayrimenkul için araştırma yapın.

Haftanın spotu: Sana nasihat edenleri dinle

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili İkizler; Bütün gizli saklı her şey ortaya çıkacak. Yer yerinden oynayacak. Aşk hayatınızda başkalarının aşklarıyla ilişkileriyle hayatınızı kıyaslamayın, artan sorumluluklarını sizi endişelendirmesin. Çevrenizdeki kişilerle tartışmaya girmekten kaçının. Şimdi bu hafta özellikle, gezegenlerin kombinasyonu bakımından, öfkeli ve agresif tutumlar sergilediğinizde, haklıyken de kendinizi haksız duruma sokabilirsiniz. Haftaya pazar gecesine kadar olabildiğince sakin olabildiğince huzurlu olmaya lütfen özen gösterin. Sakinliğinize sakinlik katarsanız, haklı olmanız gereken her hususta ve her konuda hem haklı hem de huzurlu olacaksınız. Yani tepkisel agresif tutumlar sergilemeyin. İş ve kariyer alanında ise bu hafta işinizle alakalı küçük sorunlar olabilir ama bu durumları kafanızın bu büyütmemeye özen gösterin. Özellikle sorun olan her şeyi sakin bir tutumla çözümleyebilmeye özen gösterin. Aynı zamanda sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde bazı konularla ilgili size haksızlık yapıldığı ile yüzleşebilirsiniz. Bir arkadaşınızın arkanızdan çevirdiği oyunlar ortaya çıkabilir. İsyan etmeyin, üzülmeyin. Arkanızdan oynanan oyunları gördüğünüz için Allah'a şükredin ve teşekkür edin. Niye benim başıma bu geldi demeyin. Uzun yıllardır sürdürdüğünüz bir evliliği bitirebildiğiniz gibi, uzun yıllardır sürdürdüğünüz bir dostluğu da sona erdirebilirsiniz. İkili ilişkilerde düşüncelerinizi ve kendi isteklerinizi ifade ederken, başkalarının ilişkisiyle kendi ilişkinizi kıyaslamayın. Finans alanında beklenmedik masraflar gündeme gelebilir. Tamirat tadilat gibi konulara evinizle ilgili yeni harcamalar ortaya çıkabilir.

Haftanın spotu: Ben değerliyim demeyi ihmal etmeyin.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta aşkta da kazanıyorsunuz, maddi konuda kazanıyorsunuz. Yani hem şanslı hem mutlu hem de zenginsiniz. Peki neye dikkat etmen gerekiyor? Bu hafta üzerinde çalıştığınız işlerde başarılı sonuçlar elde edecek, inşallah aşk hayatınızda hiç olmadığınız kadar huzurlu olacaksınız. Geleceğinizle ilgili kararlar alırken iyi düşünün. Tez canlı olmamak, siz yengeçlere çok güzel başarılar kazandırır. Özellikle haftaya başlarken hayatınızın her alanında gelişmeye ve değişmeye istekli olacaksınız. Yükselen yaşam enerjiniz ile birlikte hayatınızda bazı kararlar aldıysanız ama bir türlü uygulamaya geçiremediyseniz, bu hafta hepsini tek tek gerçekleştireceksiniz. Aynı zamanda özellikle şu zamana kadar hangi konularda haksızlığa uğradıysanız kimler sizi yorduysa kimler sizi düşündürüp üzdüyse arkanıza yaslanın ve seyirci olun. Ancak, sizi üzenlerin üzüldüğünü duyduğunuzda sevinmeyin. İyilik yaptıysan iyilik bulacaksın kötülük yaptıysan kötülük bulacaksın.

Evet yengeç olarak çok şanslı bir haftadasın ama seni yoran seni yıpratan birçok konu ile de yüzleşme ve bütünleşme yaşayacaksın. İlişkin varsa bir partnerine anlamsız kıskançlıklar yaparak ilişkinin dengesinin bozulmasına neden olabilirsin ki, yengeç kıskançtır sevdiğini kimseyle paylaşamaz. Ama bu hafta diyor ki gökyüzü: "Sen sen ol kıskançlık yapma" Eğer hayatındaki insanın bir yanlışı varsa ki hiçbir yalan ve yanlış gizli kalmaz. Kırılgan davranma, küser davranma. Sen akışa bırak. İlişkinde yersiz kıskançlıklar yaparak huzurunu kaçırma. Endişe ve mutsuz olmamaya özen göster lütfen. İş ve kariyer alanında isabetli adımlarınız sayesinde çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda maddi ve finans anlamında çok güzel imkanlar elde edebilirsiniz. İşsiz bir yengeç burcuysanız yeni bir iş kapısı size açılabilir. Temponuzu arttırmaya, daha sakin ve huzurlu adımlar atmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Sakin kalk, sakin ol.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta arkadaşlarınızın sorumsuzlukları sizi yıpratabilir. Aşk hayatınızla ilgili her şeyi herkese anlatmayın. Maddi kaynaklarınızı iyi değerlendirin. Özellikle sevgili aslanlar ve yükselen Aslanlar bu hafta programlı olmaya özen gösterdiğinizde, çalıştığınız işte taşıdığınız sorumluluklarda, net sağlam adımlar atacaksınız. Yeter ki planlı, programlı olmaya özen gösterin. Özellikle planınızı programınızı bozan iş ve çalışma arkadaşlarınız varsa, bunların enerjilerinin sizin yaşam enerjinize dahil olmasına izin vermeyin. Sürekli aynı işte çalıştığınız halde şikayetçi olan bir iş arkadaşımız varsa, birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız hakkında ileri geri konuşanlar varsa, onları dinlemeyin. Yanınızda olmayan kişiler hakkında konuşulduğunda, "Bu konuşmayı sevmiyorum dinlemeyi de sevmiyorum. Konuşacaksanız, çağıralım hep birlikte konuşalım" deyin. Bu hafta arkasından konuşulan kişileri dinlediğiniz takdirde hiç ortada bir suçunuz yokken günah keçisi olabilirsiniz, iftiralara maruz kalabilirsiniz. Bu hafta ile evliliğinde, ilişkilerinde sürtüşmeler yaşayanlar varsa bu sürtüşmeleri ortadan kaldırmak isteyecekler. Kendi hataları ile yüzleşecekler. Kimseyle problemlerinizi paylaşmadığınız sürece, bu süreçten alnınız ak çıkabilirsiniz. Bu sayede de birliğiniz ve beraberliğinizle ilgili geleceğinizin bilincinde olacaksınız. Ayrıca kariyer ve iş alanında telefon trafiğinizi artabilir. Ticari anlamda yapmak isteyip elde edemediğiniz başarılı sonuçları çarşamba ve perşembe günü istediğiniz gibi ele alabilir istediğiniz gibi arzularımıza kavuşabilirsiniz.

Sadece soğuk algınlığına karşı bedeninizi korumaya özen gösterin

Haftanın spotu: kimsenin dedikodusunu dinlemeyin.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Başak; 2022 ilk haftası gezegenlerin kombinasyonu gereğince, bu hafta boyunca huzurlu olmak isteyeceksiniz. Aşk hayatınızda yersiz kıskançlıklar yapmayın gereksiz harcamalardan uzak durun. Artık çevrenizdeki kişilerin ister kardeşiniz ister arkadaşınız olsun, kimseyi memnun etmek için uğraşmayacaksınız. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı istemeyeceksiniz. Başak, etrafındaki kişiler huzurluysa huzur bulur. Aman kardeşim mutlu olsun, komşusu mutlu olsun, arkadaşım mutlu olsun çabasını bu hafta artık rafa kaldırıyor, "Ben" demeye başlıyorsunuz. İçsel dönüşlerinizdeki dönüşümü ortaya çıkarırken ruhsal alınmaları da beraberinde getireceksiniz. Hayat müşterektir bir ilişkide olduğunuz insanlara para kaptırma konusunda çok dikkatli olun. Kandırılma ve dolandırılmalara karşı tedbirli olun. Birine para vermeden önce muhakkak iyi düşünün. Çünkü daha sonra büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Kariyer ve iş alanında ise işini değiştirmeyi düşünen bir başak burcuysanız, bu hafta lütfen hızlı karar almayın. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda, sağlıklı bir haftadasınız.

Para harcamalarınıza da bütçe planlaması yapmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Hızlı kararlar alıp vermeyin araştırmacı olun.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Terazi; Terazi lütfen yüzünü asma umutsuzluğa kapılma, bu hafta itibariyle yenilik ve güzellik seni bekliyor. Her işte başarılı olacağınız bir haftada olacaksınız. Aşk hayatınızda ise partnerinize karşı daha anlayışlı daha esnek olmaya özen gösterin.

Bu hafta aşk hayatınızda aklınıza takılan belirsizliklerin yanıtını alabileceksiniz. Bu durum beraberliğinizin devamlılığını sağlayacak. Net adımlar atmalı ve hiçbir olumsuzlukların sizi almış olduğunuz kararlardan vazgeçirmemesi için çaba gösterin.

Umduğunuzdan çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Çok iyi fırsatlar elde edeceksiniz. Ne istiyorsanız onu yaşayacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Muhteşem para ve kazanç haftasındasınız. Güzel gelişmeler ve yenilikler sizi bulacak.

Kendinize olan sevginiz ve güveniniz fazlasıyla artacak. Ayrıca dijital işlerle uğraşıyorsanız şifrelerinizi kontrol etmenizde fayda var.

Düşünce ve duygu olarak alışveriş halinde bulunduğunuz kişilerle ve bazı iş arkadaşlarınızla ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Kıskanılma ve eleştirilme ile karşı karşıya kalmak enerjinizi düşürmemeli ve üzülmeyin. Dış çevreden nasıl göründüğünüzü düşünmeden, başkaları için karar almaktan kaçının. Önce ben demeniz gereken bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Önce ben diyebilin.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Akrep; Oldukça zor bir haftaya giriyorsunuz ancak amaçlarınızın ve belirli hedeflerinizde her şeyin karşılığını alacağınızı unutmamalısınız. Çok iyi derecede paralar kazanacaksınız.

Sağlıkta besin zehirlenmelerine karşı her an tetikte olun. Bilmediğiniz güvenmediğiniz bir şey yemeyin. Aile içi yapılması gereken sorumluluklarınızı tam anlamıyla tamamlayacaksınız.

Çevrenizdeki kişilerin sizin hakkında düşündüklerine çok fazla takılı kalıyorsunuz bu da yapacağınız işlerde zaman kaybı yaşamanıza neden oluyor. Kendinizi durduk yere zora sokmayın

Hislerinizi bu hafta her zamankinden daha fazla güvenmelisiniz. Bu hafta rüyalarınızı not etmeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. Aşk konusunda 24 Ocak'a kadar bir ilişkiye başlamamanızda yarar var.

Kendinizi ön planda tutmanız iş ve eğitim hayatınızda sizi istediğiniz konuma getirebilir. Çalışırken huzuru bulacaksınız.

Gözünüzle görmediğiniz hiçbir konunun sizi doldurmasına izin vermemelisiniz. Arkadaşlarınızın aldatılmasına şahit olmanız sizin de aynı şeyi yaşayacağınızı düşündürmemeli.

İnanılmaz başarı haftasındasınız.

Haftanın spotu: Başarılıyım ve hep öyle kalacağım.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Yay; Bu hafta bir önceki haftada olduğu gibi mutluluk ve şans sizden yana. Evrende değişimin yaşandığı bu günlerde, yaptığı işten çok egosu daha önde olanların piyasaya çıkacağı bir dönem. Yani bu demek oluyor ki yöneticileriniz, kraldan çok kralcıların sizi meşgul edebileceğinin göstergesi. Bununla birlikte ani parlamalar yaşayabilir, çevrenizdekileri istemeden de olsa kırabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Sevdiğiniz insanları kırmanız an meselesi iken, kontrollü davranmanız halinde bu dolunayın size zarardan çok yararı olacağını göreceksiniz. Genele baktığımızda bu hafta yarar sağlayacağınız pek çok iş size dönüş yapacak, sizi mutlu edecek kararlar alacaksınız. Zaman zaman zorlanacak olsanız da güzel gelişmeler sizi bekliyor.

Geçtiğimiz hafta gökyüzünden alamadığınız güzel enerjiler bu hafta size doğru geliyor. Aşk hayatından başladık önce, çünkü bu hafta diğer sosyal yaşantınızda aşk hayatınızda olduğu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Özellikle çalışıyorsanız, iş hayatında emeğinizin karşılığını göremediğiniz için ani sinirlenmeler yaşayabilirsiniz. Bu durumlarda tepkilerinize yön vermeye çalışın, aksi takdirde size zarar olarak geri dönebilir. Koç dolunayı bu hafta yalnızca ismini taşıdığı burcu değil, boğa burçlarını da çok etkileyecek. Her türlü tehlikeye karşı soğuk kanlı tavrınızı korumanızda fayda var. İnsanları bu hafta daha iyi dinleyip, anlamaya çalışmalısınız. Son olarak, müjdeli bir haber alabilir, buna bu hafta çok sevinebilirsiniz.

Haftanın spotu: Geçmişe takılı kalma.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Bu hafta Yengeçlere pek yaramayacak. Bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşayabilir, yeni gündemlerle kafanızı meşgul edebilirsiniz. Sürekli iletişim halinde olduğunuz bir kişi var, bu kişi ile dostluğunuzun sona ermemesi için yoğun mücadele edeceğiniz günlere giriyorsunuz. İnsanlar sizden rahatsız değiller ancak, elinizden geleni yapmadığınızı düşünüyorlar. Başkalarının kafasındaki bu düşünceyi silmek için çözüme kavuşturmanız gerekmekte, bunu da en güzel iletişim kurma yoluyla halledebilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız güven sorunu, size güzel bir an yaşatmamak için yemin etmiş gibi. Karşınızdaki insana olan güvensizliğinizin nedenini önce kendiniz bulmanız gerekiyor. Aksi takdirde karşı tarafa paranoya olmuşsunuz hissini geçirebilirsiniz. Koşullara uygun hareket edebildiğiniz sürece pek fazla sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli bir nokta ancak, biraz daha kararlı hareket etmeniz gerekmekte.

Bu hafta ani gelişen olaylarla karşılaşabilir ve yaşanılan her şeyle yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Yapınız gereği etliye sütlüye karışmayan bir bireysiniz ancak bu hafta merak duygunuz ön planda olacak. Bu yüzden bu hafta dilinize sahip çıkmanız şart, başınıza bu hafta ne gelirse bilin ki konuşmalarda verdiğiniz gereksiz detaylardan gelecek.

Haftanın spotu: Gereksiz detay vermekten kaçının

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Kova; Bu hafta iş hayatınızda yeni atılımlarda bulunabilir, çok istediğiniz hedefinize ulaşabilirsiniz, ulaşamayacak gibi gözükseniz bile en geç bir veya iki hafta içinde hedeflediğiniz ve çok beklediğiniz bir süreç içerisinde kendinizi bulmanız an meselesi. Kariyer hayatınızda oldukça başarılısınız ancak, konu iletişime gelince bunu kendi isteğinizle aleyhinize çeviriyorsunuz. Yapı gereği oldukça kırılgan ve kibirli birisiniz. Bu iki özellik yan yana gelince hem her şeye küsebilme hem de zor barışabilme veya adım atabilme durumlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Kırılganlığınızın fazla olduğu kadar kibrinizi azaltırsanız eğer sizin de başınız çok rahatlayacak. Her şeyi çok düşündüğünüz için ufak problemleri bile devasa hale getiriyorsunuz ve bu en çok size zarar veriyor. Aile ve yakınlarınıza en çok yaptığınız bu davranışlar, insanları sizden ister istemez uzaklaştırabiliyor. Bu dönemde daha ılımlı olmaya özen göstermelisiniz.

Haftanın spotu: Kırmayın ki kırılmayın.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 3- 9 OCAK 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, gezegenlerin kombinasyonu özellikle ilk burç olan Balık. Güneş burçlar ve yükselen balıklar, bu hafta öncelikle duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Bu hafta eğer mantığı devre dışı bırakıp duygularla hareket ederseniz, hata yapma olasılığınız çok yüksek olacak. Bu dönemde duygularınızla değil, mantığınızla hareket ederseniz eğer, şanssızlığı iletişim ve ilişkinizde yaşamayacaksınız. Aşk hayatınızda süregelen bir beraberliğe sahipseniz eğer, evliyseniz veya uzun ilişkiniz varsa, partnerinize tepki vermekten çekinin. Biraz daha uyumlu olmanız gerekmekte, ilişki ve iletişimlerinizde bu hafta haklı değil, huzurlu olmayı seçin. Özellikle Balık burcu olarak, çevrenizdekilerin, iş arkadaşlarınızın hal ve hareketleri hoşunuza gitmeyebilir. Patavatsızlıklara bile sakin tepkiler vermeye gayret gösterin. Çarşamba gününe kadar bu sabrınızı ve sakinliğinizi koruyun. Çarşamba gününden sonra 7. ev dediğimiz "ilişkiler evinde" ortaklık durumu sizi bulacak. Özellikle ilişkinizde "ortaklık" dediğimiz şey, evlilik bile olabilir. Çarşamba gününe kadar ani karar vermeyin, o gün geldiğinde sizi sıkan, üzen, kafanıza taktığınız ne varsa o gün hayatınızdan uzaklaştırın. Bu hafta çarşamba gününün sizin hayatınızda önemli bir yeri var. Perşembe ve Cuma günü evinizle daha çok ilgileneceksiniz. Evinizde bir değişiklik yapabilir, yaşam alanınızda değişim duygusuyla uyanacaksınız. Bu hafta sağlıklı bir haftadasınız, çocuk sahibi iseniz eğer çocuklarınızla iletişiminizi daha güçlü tutmanız gerekiyor.

Haftanın spotu: İletişimi dinamik tut