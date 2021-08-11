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Astsubay Ferhat Gedik kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nasıl öldü?

Şehadetinin 4. yılında sevenleri tarafından anılan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, internette Astsubay Ferhat Gedik kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nasıl öldü? sorularıyla vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediliyor. Biz de bu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Astsubay Ferhat Gedik kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nasıl öldü?

Astsubay Ferhat Gedik kimdir, nereli? Kaç yaşında ve nasıl öldü? soruları şu sırlar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ASTSUBAY FERHAT GEDİK KİMDİR, NERELİ?

Evli olup Kayra ve Alp Koray adında 2 çocuk babası olan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kurmuş olduğu hain pusuda Eren Bülbül'ü korumak için evinin önünde Eren ile birlikte şehit olmuştur. Gedik'in Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a geldiği ve şehit olduğu günün de doğum günü olduğu öğrenildi.

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KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Eren Bülbül’ün şehit edildiği bu hain saldırıda Eren’i korumak için kendi canını siper eden ve vücuduna isabet eden 41 kurşunla şehitlik mertebesine ulaşan Ferhat Gedik, 38 yaşında hayatını kaybetmiştir.

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