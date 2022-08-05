Aşure severlerin dikkatine! Bu fırsatı kaçırmayın! A101 aşure ürünlerinde öyle bir inanılmaz indirimler yaptı! Muharrem ayının içerisinde bulunana ve Müslümanlar için önemli bir yeri olan Aşure Günü'nün yaklaşması ile A101 marketler zinciri büyük bir indirime gitti. Aşurelik malzemelerini ucuz bir şekilde almak isteyenler için fiyatları güncelledi ve paylaştı. İşte A101 aşurelik malzeme fiyatları...

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