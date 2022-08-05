Aşure severlerin dikkatine! Bu fırsatı kaçırmayın! A101 aşure ürünlerinde öyle bir inanılmaz indirimler yaptı!

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan ve geçtiğimiz günler başlayan Muharrem ayını daha da anlamlı hale getiren şey Aşure Günüdür. Bu özel günde eşe dosta akrabaya yapacağı aşureden dağıtmak isteyenler uygun fiyatlı aşurelik malzeme arayışındayken A101 marketler zinciri vatandaşları unutmadı ve aşure malzemelerinde indirim yaptı. İşte A101 aşurelik malzeme fiyatları...
Tat Nohut 9.95
Yöremce Aşurelik Buğday 14.50
Yayla Fasulye 16.25
Ovadan Pilavlık Pirinç Çeşitleri 14.50
yurt Haşlanmış Nohut- Fasulye 12.95
Yurt konserve Aşure 10.95
Diyar Çam Fıstığı 17.95
Diyar Kuş Üzümü 9.45
Diyar Tarçın 11.25
Diyar Hindistan Cevizi 17.95
İnci Karanfil 7.95
Yayla Haşlanmış Aşurelik Buğday 7.50
Çerezya Soyulmuş Çiğ Badem İçi 32.50
Çerezya/ Triş Kuru Üzüm 14.50
Çerezya Kuru Meyve İncir 27.95
Çerezya Gün Kurusu/ Kayısı 34.95
Çerezya Ceviz İçi 29.50
Emsal Tuzsuz Soyulmuş Fıstık 7.95