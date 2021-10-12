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  4. Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de ilk iki maçında 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanına çıkacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler de internette Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de basketbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile sürecek. İlk iki maçında 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes, Asvel Villeurbanne takımına konuk olacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Asvel Villeurbanne -  Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ASVEL VİLLURBANNE - ANADOLU EFES EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asvel Villeurbanne -  Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı 12 Ekim 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.00 da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Lyon'da, L'Astroballe Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ASVEL VİLLURBANNE - ANADOLU EFES EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Asvel Villeurbanne -  Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı Bein Sports haber kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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