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Asya-Pasifik ülkelerinde vaka sayıları artıyor

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da, yetkililerin açıkladığı güncel veriler dahilinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ettiği görüldü.

Asya-Pasifik ülkelerinde vaka sayıları artıyor

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

ENDONEZYA

  • Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 494 artarak 271 bin 339’a yükseldi.
  • Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 90 artışla 10 bin 308’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 207 artışla 199 bin 403’e ulaştı.
  • Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, son dönemde giderek artan günlük vaka sayılarına karşı, ülke genelinde vaka artış hızının kontrol altında olduğunu belirtti.

Asya-Pasifik ülkelerinde vaka sayıları artıyor

MALEZYA

  • Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları 82 artışla 10 bin 769'a yükseldi.
  • Son 24 saatte 89 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 785, aktif vakalar ise 851 oldu.
  • Kovid-19'dan şimdiye kadar 133 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Asya-Pasifik ülkelerinde vaka sayıları artıyor

JAPONYA

  • Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 634 artarak 82 bin 517'ye çıktı.
  • Son bir günde 30 bin 120 kişiye virüs testi yapılırken, 156 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1560'a yükseldi.

Berna Akkaya
Editör


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