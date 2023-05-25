Asya Pasifik'te siber savaş başladı, ABD altyapısı vuruldu

Çin hükümeti tarafından işletildiği iddia edilen bir casusluk grubu, Guam Adası'da dahil olmak üzere birçok yerde ABD'nin sistemlerini hackledi.

YAYINLAMA
Google News
Asya Pasifik'te siber savaş başladı, ABD altyapısı vuruldu

Five Eyes ve Microsoft istihbarat ittifakı, Çin devlet destekli bir grubun ABD'nin Guam bölgesi de dahil olmak üzere Amerikan altyapısını hacklediği uyarısında bulundu.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairsi (CISA), Birleşik Krallık, Kanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki " Five Eyes" ortak kuruluşlarıyla "Volt Typhoon" bilgisayar korsanlarının beş ülke için tehdit oluşturulduğuna dair ortak bir uyarı yayınladı.

Guam'da üç askeri üst var ve Batı Pasifik'te, ABD'nin Tayvan'a yönelik herhangi bir olası Çin askeri saldırısına veya Tayvan ablukasına yanıt vermesi önemi bir stratejik rol oynayabilir.

siber-saldiri-aa-2011906.jpg

Microsoft'un yayınladığı ve bilgisayar korsanlığını tespit eden bir blog gönderisine göre, operasyonun muhtemel amacı gelecekteki krizler sırasında ABD ile Asya bölgesi arasında kritik iletişim altyapısını bozmak.

SALDIRIYI TESPİT ETMEK ZOR OLABİLİR

Microsoft, Çin merkezli aktörün tipik casus olduğu ve bilgi toplamaya yönelik çalıştığını söyledi. Microsoft, " bu saldırıyı tespit etmek ve hafifletmek zor olabilir" dedi.

Microsoft'a göre "Volt Typhoon, 2021'in ortalarından beri aktif ve Guam'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başka yerlerindeki kritik altyapı kuruluşlarını hedef aldı."

"Bu kampanyada, etkilenen kuruluşlar iletişim, imalat, hizmet, ulaşım, inşaat, denizcilik, hükümet, bilgi teknoloji ve eğitim sektörlerini kapsıyor. Gözlemlenen davranış, tehdit aktörünün casusluk gerçekleştirmeyi ve herhangi bir amaçla tespit edilmeden erişimi sürdürmeyi planladığını göstermektedir" denildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başına 'talih taşı' kondu. Türk ailenin bahçesine servet değerinde göktaşı düştü
Başına 'talih taşı' kondu. Türk ailenin bahçesine servet değerinde göktaşı düştü
ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti
ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti
Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!
Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!
2023 Seçim sonuçları dünya basınında nasıl yankı buldu? Economist dergisi geri adım attı!
2023 Seçim sonuçları dünya basınında nasıl yankı buldu? Economist dergisi geri adım attı!
Son Haberler
Bu kadarı da pes! Yangın tüplerinin içerisine eroin sıkıştırdılar
Bu kadarı da pes! Yangın tüplerinin içerisine eroin sıkıştırdılar
CHP'li Belediye, işçileri oy alabilmek için tehdit etti
CHP'li Belediye, işçileri oy alabilmek için tehdit etti
Bolivya Katolik Kilisesi, cinsel istismara sağır kaldığını itiraf etti!
Bolivya Katolik Kilisesi, cinsel istismara sağır kaldığını itiraf etti!
Cinayet olayında gelin ve kayınpeder tutuklandı
Cinayet olayında gelin ve kayınpeder tutuklandı
ABD Başkanı Joe Biden'dan garip Türkiye seçim yorumu!
ABD Başkanı Joe Biden'dan garip Türkiye seçim yorumu!
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Çok Okunanlar
Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisi karaya oturdu, kanal trafiği tıkandı
Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisi karaya oturdu, kanal trafiği tıkandı
Dezenformasyonla Mücadele ekipleri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele ekipleri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanladı
Yatırımcının gözü altında, Altın fiyatları bu gün ne durumda, 25 Mayıs Altın ve Gümüş fiyatları
Yatırımcının gözü altında, Altın fiyatları bu gün ne durumda, 25 Mayıs Altın ve Gümüş fiyatları
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 25 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 25 Mayıs Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı öldürülen gazeteci ile ilgili savaş suçları soruşturması başlatıldı
Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı öldürülen gazeteci ile ilgili savaş suçları soruşturması başlatıldı
Dünya hızla felakete ilerliyor! ABD'de yapılan araştırmaya göre, gelgitler buzulların erimesini hızlandırıyor
Dünya hızla felakete ilerliyor! ABD'de yapılan araştırmaya göre, gelgitler buzulların erimesini hızlandırıyor
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
Cübbeli Ahmet hocadan CHP'ye olay sözler "Bizim sağcılar CHP'ye iyi kazık atmışlar, siz nasıl solcusunuz"?
Cübbeli Ahmet hocadan CHP'ye olay sözler "Bizim sağcılar CHP'ye iyi kazık atmışlar, siz nasıl solcusunuz"?