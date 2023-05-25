Asya Pasifik'te siber savaş başladı, ABD altyapısı vuruldu

Five Eyes ve Microsoft istihbarat ittifakı, Çin devlet destekli bir grubun ABD'nin Guam bölgesi de dahil olmak üzere Amerikan altyapısını hacklediği uyarısında bulundu.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairsi (CISA), Birleşik Krallık, Kanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki " Five Eyes" ortak kuruluşlarıyla "Volt Typhoon" bilgisayar korsanlarının beş ülke için tehdit oluşturulduğuna dair ortak bir uyarı yayınladı.

Guam'da üç askeri üst var ve Batı Pasifik'te, ABD'nin Tayvan'a yönelik herhangi bir olası Çin askeri saldırısına veya Tayvan ablukasına yanıt vermesi önemi bir stratejik rol oynayabilir.

Haberin Devamı

Microsoft'un yayınladığı ve bilgisayar korsanlığını tespit eden bir blog gönderisine göre, operasyonun muhtemel amacı gelecekteki krizler sırasında ABD ile Asya bölgesi arasında kritik iletişim altyapısını bozmak.

SALDIRIYI TESPİT ETMEK ZOR OLABİLİR

Microsoft, Çin merkezli aktörün tipik casus olduğu ve bilgi toplamaya yönelik çalıştığını söyledi. Microsoft, " bu saldırıyı tespit etmek ve hafifletmek zor olabilir" dedi.

Microsoft'a göre "Volt Typhoon, 2021'in ortalarından beri aktif ve Guam'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başka yerlerindeki kritik altyapı kuruluşlarını hedef aldı."

Haberin Devamı

"Bu kampanyada, etkilenen kuruluşlar iletişim, imalat, hizmet, ulaşım, inşaat, denizcilik, hükümet, bilgi teknoloji ve eğitim sektörlerini kapsıyor. Gözlemlenen davranış, tehdit aktörünün casusluk gerçekleştirmeyi ve herhangi bir amaçla tespit edilmeden erişimi sürdürmeyi planladığını göstermektedir" denildi.