Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı: Hindistan 82 bin 91 ölümle listede ilk sırada

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 939 bin 192'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 82 bin 91'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 303 bin 89'a yükseldi.

PAKİSTAN

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 939 bin 192'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 303 bin 89'a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 393 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 82 bin 91 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 942 bin 360 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN

Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 984'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 267 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 965 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 225 bin 30 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 161 bin 65 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER

Filipinler'de ise salgında toplamda 269 bin 407 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 663 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.