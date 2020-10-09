Asya ülkelerinde son durum: Pozitif vaka sayısı hızla yükseliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 66 bin 956'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 106 bin 521'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 906 bin 151'e çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 27 bin 888'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 488 bin 236'ya çıktı. Bangladeş'te toplam koronavirüs vaka sayısı 374 bin 592 olarak raporlanırken, can kaybı ise 5 bin 460 olarak raporlandı.

Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 394 bin 566'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 683 kişi olarak raporlandı.

SUUDİ ARABİSTAN

Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 972 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 338 bin 132 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 323 bin 769 kişinin iyileştiği açıklandı.

PAKİSTAN

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 317 bin 595 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 552 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 331 bin 869 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 69'a çıktı.