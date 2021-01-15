ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2021 | ATA AÖF sınav girişi

Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültelerini tercih eden öğrenciler güz döneminin sona ermesinin ardından bahar dönemi sınavlarına girecek. Peki ATA AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF final sınavları hangi tarihte? İşte detaylar...

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2021

Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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