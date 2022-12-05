ATA-AÖF bir ilke daha imza attı, Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi ilk kez 3 boyutlu sanal ortamda gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından 2nd ICOLDE 2022-International Congress on Open Learning and Distance Education 2022 (Uluslararası Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi-2022) 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde ilk kez 3 boyutlu sanal ortamda 32 farklı üniversitedeki öğretim elemanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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ATA-AÖF bir ilke daha imza attı, Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi ilk kez 3 boyutlu sanal ortamda gerçekleşti

İlki 2021 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Kongrenin bu yılki teması "sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanlarında açık ve uzaktan öğretim uygulamaları" oldu. Sekiz yüze yakın katılımcının bulunduğu, birçok üniversiteden güzide bilim insanlarını, çeşitli kurum ve kuruluşlardan araştırmacı ve alan uzmanlarını bir araya getiren kongrede 45 bildiri, 3 boyutlu sanal ortamda ATA-META Palandöken Salonunda sunuldu.

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KONGREDE 45 BİLDİRİ, 3 BOYUTLU SANAL ORTAMDA ATA-META PALANDÖKEN SALONUNDA SUNULDU.

Açık ve uzaktan öğretim alanını çalışmalarına konu edinen ve günümüze kadar bu alanda yaşanan dönüşümleri ele alan bilim insanlarının bir araya geldiği ICOLDE 2022, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağistan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı, çağrılı konuşmacılar Prof. Dr. Ayhan Çelik ile Dr. Öğr. Üyesi Esmira M. Hajiyeva'nın ve birçok bilim insanının sunumlarıyla devam etti. 2 gün süren kongre en iyi üç bildirinin ilanıyla tamamlandı.

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