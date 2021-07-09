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  3. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? ATA UNİ OBS sınav sonuç sorgulama ekranı!

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? ATA UNİ OBS sınav sonuç sorgulama ekranı!

Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişe geçti. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? İşte ATA AÖF bütünleme sınav sonucu sorgulama ekranı!

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? ATA UNİ OBS sınav sonuç sorgulama ekranı!

ATA AÖF bütünleme sınavları 28 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? ATA AÖF büt sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde sorular aratıyor. İşte sorgulama yapabileceğiniz ATA AÖF bütünleme sınav sonuç ekranı...

ATA AÖF BÜTÜMLEME SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen ATA AÖF bütünleme sınavlarının sonuçları bugün açıklanacak. Ancak saat verilmedi. Sonuçlar açıklandığına dair bir gelişme yaşandığında haberimizde eklenecektir. 

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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? ATA UNİ OBS sınav sonuç sorgulama ekranı!

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Erzurum Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (07 Temmuz 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.'' denildi. 

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2021 açıklandı mı? ATA UNİ OBS sınav sonuç sorgulama ekranı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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