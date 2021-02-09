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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2021? ATA AÖF bütünleme sınavları online mi?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ATA AÖF bütünleme sınavları başladı. Final sınavlarından geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavında şanslarını deneyecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2021?A TA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte bitiyor? Sınavlar online mi yapılacak? Sınava nasıl giriş yapılır? İşte tüm merak edilenlerin yanıtları.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2021? ATA AÖF bütünleme sınavları online mi?

Güz dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından bütünleme sınavları başladı. Öğrenciler finalden başarısız oldukları derslerden geçmek bütünleme sınavına katılıyor. 

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN 2021?

ATA AÖF bütünleme sınavı, 8 Şubat'ta başladı. Sınavlar 19 Şubat 2021 tarihlerinde sona erecek. 

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI ONLİNE Mİ?

ATA AÖF bütünleme sınavları pandemi dolayısıyla online olarak yapılıyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2021? ATA AÖF bütünleme sınavları online mi?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINA NASIL GİRİŞ YAPILIR? 

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına ATA AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2021? ATA AÖF bütünleme sınavları online mi?

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM 2021

ATA AÖF bütünleme sınavı 8-19 Şubat 2021 arasında yapılacak.

ATA AÖF mazeretli ders kayıtları 16-22 Şubat'ta yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 22-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 26-27 Haziran'da uygulanacak.

ATA AÖF 2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz'da yapılacak.

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