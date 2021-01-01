Ata Nedim Arman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? 16 yaşındaki genç oyuncu Ata Nedim Arman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Ata Nedim Arman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

ATA NEDİM ARMAN KİMDİR?

Ata Nedim Arman, 2004 yılında Kuşadası’nda dünyaya geldi. Kuşadası İlkokulu sonrası orta öğrenimini Amerikan Kültür Koleji'nde tamamlamış olup, şu anda Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam etmektedir.

İlk kez 13 yaşında tiyatro sahnesine çıkan ve kariyerine Ajans İzmir Güzelinde çocuk oyuncu olarak başlayan Ata Nedim Arman, “Cumali Ceber: Allah Seni Alsın” adlı sinema filminde “Küçük Cumali” karakteri ile oyunculuğa atılmıştır. “İsimsizler” isimli dizide de rol alan Ata Nedim Arman, “Son Yaz” dizisinde Altay karakterini canlandırmaya başladı.

Yüzme ve binicilik sporuyla hobi olarak ilgilenen Ata, eğitim hayatı süresince İngilizce ve Almanca bilgisini üst seviyeye taşıdı.