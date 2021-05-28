Finans ve konuk ağırlama sektörleri başta olmak üzere kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu yaşamsal (mission critical) platform, yazılım ve hizmetleri geliştiren lider bir teknoloji şirketi olan ATA Teknoloji Platformları (ATP Teknoloji), halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvurunun ardından 27 - 28 Mayıs tarihlerinde halka arz edileceği duyurulan firma için yatırımcılar, Ata Teknoloji Platformu halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ata Teknoloji Platformu halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ATA TEKNOLOJİ PLATFORMU HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Ata Holding iştiraki olan ATP, resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ATP İş Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor. 27 - 28 Mayıs tarihli halka arz talepleri, İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul KıymetlerA.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.  Para Piyasası Fonu

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler

DenizBank A.Ş.

Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlük’ten başvuru

yapılabilir.)

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul DeğerlerA.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. )

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bulunmamaktadır

Osmanlı Yatırım Menkul DeğerlerA.Ş.

OYAK Yatırım Menkul DeğerlerA.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul DeğerlerA.Ş.

Odea Bank A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul DeğerlerA.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş

Prim Menkul Değerler A.Ş.

ATA TEKNOLOJİ PLATFORMU HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

ATA Teknoloji Platformları yetkilileri tarafından yapılan bildirimde halka arzın eşit yapılacağı açıklandı. Yani yatırımcılar, eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek.

ATA TEKNOLOJİ PLATFORMU HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

27 - 28 Mayıs tarihleri arasında halka arz edilecek ATP Bilgisayar, 30.000.000 TL çıkarılmış sermaye ve sabit fiyat ile talep toplayacak. Şirketin halka arz sonrası çıkarılmıl sermaye oranı ise 37.500.000 TL.

Firma, %20’sini halka dağıtacak. Halka arz fiyatı ise 24 TL olacak.

ATA TEKNOLOJİ PLATFORMU HALKA ARZ BORSA KODU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan ATP Bilgisayar, ATATP Hisse kodu ile talep toplama tarihleri 27 - 28 Mayıs olarak netleşti.

KOD: #ATATP (Ana Pazar)

ATA TEKNOLOJİ PLATFORMU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

ATP Ticari Bilgisayar Ağı Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş. halka arz için SPK’ya başvuruda bulundu. 7.170.000 Lot +1.080.000 Lot Ek Satış gerçekleşmesi planlanıyor.

7.500.000 LOT (Ek satış olmayacak)

5.250.000 LOT Bireysel (%70)

1.500.000 LOT Yurt İçi Kurumsal (%20) Yurt Dışı Kurumsal (%10)

Halka Açıklık Oranı: %20

İhraççı: ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim, Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihleri: 27-28 Mayıs 2021

Halka Arz Şekli: Sabit fiyat ile talep toplama

Çıkarılmış Sermaye: 30.000.000 TL

Halka Arz Yapısı: Sermaye Artırımı - 7.500.000 TL nominal değerli paylar

Halka Açıklık Oranı: %20,00

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 37.500.000 TL

Halka Arz Fiyatı: 24 TL

Tahsisat Oranları:

%70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

%10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Satmama Taahhütleri: Şirket ve ortaklardan Ata Holding A.Ş. için 180 Gün

Fiyat İstikrarı: Planlanıyor

Fiyat İstikrarı Süresi: Payların BİAŞ’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün

Önemli Bilgilendirme:

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