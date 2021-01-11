Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş ile 10.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu? Atakaş Hatayspor - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maç sonucu: Atakaş Hatayspor Beşiktaş 2 2 Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.01.2021 19:00

Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Ekrem Kan(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

34. Akın Alkan, 16. Mesut Çaytemel, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 8. Aabıd Rayane, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 9. Aaron Salem Boupendza, 10. Selim Ilgaz, 17. Babajıde Davıd Akıntole

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 23. Abdurrahman Canlı, 18. Mert Altınöz, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 41. Joseph Akomadı, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 20. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Goller

Aaron Salem Boupendza,7.dk (f), Aaron Salem Boupendza,23.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Aabıd Rayane 44.dk, Sarı Kart Pablo Renan Dos Santos 88.dk, Sarı Kart Aaron Salem Boupendza 44.dk, Sarı Kart Jean Claude Bıllong 45+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Selim Ilgaz 80.dk, Aaron Salem Boupendza 90+3.dk, Adama Traore 74.dk

Oyuna Girenler

Mohammed Kesselly Kamara 80.dk, Mirkan Aydın 90+3.dk, Isaac Sackey 74.dk

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Vıncent Aboubakar,6.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,41.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Welınton Souza Sılva 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Necip Uysal 63.dk, Rachıd Ghezzal 68.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 63.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 68.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 32 11 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 30 14 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 24 4 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 22 3 11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 12 Başakşehir FK 17 6 4 7 24 28 22 -4 13 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 14 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 15 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları