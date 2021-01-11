Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş ile 10.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?
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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Beşiktaş
|2
|2
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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Ekrem Kan(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
34. Akın Alkan, 16. Mesut Çaytemel, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 8. Aabıd Rayane, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 9. Aaron Salem Boupendza, 10. Selim Ilgaz, 17. Babajıde Davıd Akıntole
Yedekler
33. Yavuz Buğra Boyar, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 23. Abdurrahman Canlı, 18. Mert Altınöz, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 41. Joseph Akomadı, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 20. Mirkan Aydın
Teknik Sorumlu
Goller
Aaron Salem Boupendza,7.dk (f), Aaron Salem Boupendza,23.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Aabıd Rayane 44.dk, Sarı Kart Pablo Renan Dos Santos 88.dk, Sarı Kart Aaron Salem Boupendza 44.dk, Sarı Kart Jean Claude Bıllong 45+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Selim Ilgaz 80.dk, Aaron Salem Boupendza 90+3.dk, Adama Traore 74.dk
Oyuna Girenler
Mohammed Kesselly Kamara 80.dk, Mirkan Aydın 90+3.dk, Isaac Sackey 74.dk
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Vıncent Aboubakar,6.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,41.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Welınton Souza Sılva 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Necip Uysal 63.dk, Rachıd Ghezzal 68.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Özyakup 63.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 68.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|3
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|32
|11
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|30
|14
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Fatih Karagümrük
|17
|6
|6
|5
|27
|23
|24
|4
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|22
|3
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|12
|Başakşehir FK
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|22
|-4
|13
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|14
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|15
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|16
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.0021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.0021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.0021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.0021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.0021
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Konyaspor
|10.01.0021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Denizlispor
|10.01.0021
|Hatayspor
|2-2
|Beşiktaş
|10.01.0021
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Başakşehir FK
|11.01.0021
|BB Erzurumspor
|Fenerbahçe
|11.01.0021
|Alanyaspor
|Kasımpaşa