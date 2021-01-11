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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş ile 10.01.2021 19:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ
Atakaş Hatayspor Beşiktaş
2 2

Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.01.2021 19:00

Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Ekrem Kan(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

34. Akın Alkan, 16. Mesut Çaytemel, 6. Jean Claude Bıllong, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 8. Aabıd Rayane, 28. Adama Traore, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 9. Aaron Salem Boupendza, 10. Selim Ilgaz, 17. Babajıde Davıd Akıntole

Yedekler

33. Yavuz Buğra Boyar, 2. Burak Can Çamoğlu, 4. Soner Örnek, 23. Abdurrahman Canlı, 18. Mert Altınöz, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 41. Joseph Akomadı, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 20. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Goller

Aaron Salem Boupendza,7.dk (f), Aaron Salem Boupendza,23.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Aabıd Rayane 44.dk, Sarı Kart Pablo Renan Dos Santos 88.dk, Sarı Kart Aaron Salem Boupendza 44.dk, Sarı Kart Jean Claude Bıllong 45+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Selim Ilgaz 80.dk, Aaron Salem Boupendza 90+3.dk, Adama Traore 74.dk

Oyuna Girenler

Mohammed Kesselly Kamara 80.dk, Mirkan Aydın 90+3.dk, Isaac Sackey 74.dk

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Vıncent Aboubakar,6.dk (f), Cyle Chrıstopher Ların,41.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Welınton Souza Sılva 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Necip Uysal 63.dk, Rachıd Ghezzal 68.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 63.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 68.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Galatasaray17103434143320
3Fenerbahçe16102432213211
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1793528143014
6Hatayspor178452522283
7Trabzonspor17755192026-1
8Fatih Karagümrük176652723244
9Antalyaspor18666192524-6
10Konyaspor176472421223
11Sivasspor17575192122-2
12Başakşehir FK17647242822-4
13Yeni Malatyaspor17566212321-2
14Çaykur Rizespor17566223021-8
15Göztepe174762120191
16Kasımpaşa16547182619-8
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.0021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.0021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.0021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.0021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.0021Fatih Karagümrük2-1Konyaspor
10.01.0021Çaykur Rizespor1-1Denizlispor
10.01.0021Hatayspor2-2Beşiktaş
10.01.0021MKE Ankaragücü1-2Başakşehir FK
11.01.0021BB ErzurumsporFenerbahçe
11.01.0021AlanyasporKasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


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