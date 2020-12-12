Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük ile 12.12.2020 13:30'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maç sonucu: Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük 3 1 Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 13:30

Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 2. Burak Can Çamoğlu, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 10. Selim Ilgaz, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 33. Yavuz Buğra Boyar, 6. Jean Claude Bıllong, 16. Mesut Çaytemel, 23. Abdurrahman Canlı, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 9. Aaron Salem Boupendza, 11. Gökhan Karadeniz, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 20. Mirkan Aydın

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 23. Aksel Aktaş, 21. Murat Sarıgül, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 11 7 2 2 20 6 23 14 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 23 9 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Göztepe 11 4 6 1 17 10 18 7 6 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 18 1 7 Hatayspor 10 5 3 2 13 13 18 0 8 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 17 5 9 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 10 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 11 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 12 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 13 Trabzonspor 11 3 4 4 13 16 13 -3 14 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 15 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 12 -3 16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 10 -3 17 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 18 BB Erzurumspor 11 2 3 6 11 20 9 -9 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11 21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 2 -9

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları