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Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük ile 12.12.2020 13:30'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR FATİH KARAGÜMRÜK
Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük
3 1

Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 13:30

Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 2. Burak Can Çamoğlu, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 10. Selim Ilgaz, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 33. Yavuz Buğra Boyar, 6. Jean Claude Bıllong, 16. Mesut Çaytemel, 23. Abdurrahman Canlı, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 9. Aaron Salem Boupendza, 11. Gökhan Karadeniz, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 20. Mirkan Aydın

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 23. Aksel Aktaş, 21. Murat Sarıgül, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor117222062314
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe117222213239
4Beşiktaş106132017193
5Göztepe114611710187
6Kasımpaşa125341615181
7Hatayspor105321313180
8Fatih Karagümrük124532015175
9Konyaspor10433127155
10Gaziantep FK103611513152
11Başakşehir FK114341716151
12Yeni Malatyaspor10343111313-2
13Trabzonspor11344131613-3
14Antalyaspor11344121613-4
15Çaykur Rizespor10334131612-3
16Sivasspor1024491210-3
17Kayserispor102356129-6
18BB Erzurumspor1123611209-9
19Gençlerbirliği102268178-9
20Denizlispor1113710216-11
21MKE Ankaragücü90277162-9

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları

11.12.2020Kasımpaşa3-2Denizlispor
12.12.2020MKE Ankaragücü Konyaspor
12.12.2020Kayserispor Trabzonspor
12.12.2020Hatayspor2-1Fatih Karagümrük
12.12.2020Fenerbahçe Yeni Malatyaspor
12.12.2020Çaykur Rizespor Göztepe
13.12.2020Alanyaspor Beşiktaş
13.12.2020Başakşehir FK Gaziantep FK
13.12.2020BB Erzurumspor Gençlerbirliği
14.12.2020Sivasspor Antalyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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