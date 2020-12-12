Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük ile 12.12.2020 13:30'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
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Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Fatih Karagümrük
|3
|1
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Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Serkan Olguncan(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 90. Strahıl Venkov Popov, 2. Burak Can Çamoğlu, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 10. Selim Ilgaz, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 33. Yavuz Buğra Boyar, 6. Jean Claude Bıllong, 16. Mesut Çaytemel, 23. Abdurrahman Canlı, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 9. Aaron Salem Boupendza, 11. Gökhan Karadeniz, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 20. Mirkan Aydın
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 23. Aksel Aktaş, 21. Murat Sarıgül, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Süper Lig 12. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|11
|7
|2
|2
|20
|6
|23
|14
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|23
|9
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Göztepe
|11
|4
|6
|1
|17
|10
|18
|7
|6
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|18
|1
|7
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|18
|0
|8
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|17
|5
|9
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|10
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|11
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|12
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|13
|Trabzonspor
|11
|3
|4
|4
|13
|16
|13
|-3
|14
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|15
|Çaykur Rizespor
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|12
|-3
|16
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|-3
|17
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|18
|BB Erzurumspor
|11
|2
|3
|6
|11
|20
|9
|-9
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|2
|-9
Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları
|11.12.2020
|Kasımpaşa
|3-2
|Denizlispor
|12.12.2020
|MKE Ankaragücü
|Konyaspor
|12.12.2020
|Kayserispor
|Trabzonspor
|12.12.2020
|Hatayspor
|2-1
|Fatih Karagümrük
|12.12.2020
|Fenerbahçe
|Yeni Malatyaspor
|12.12.2020
|Çaykur Rizespor
|Göztepe
|13.12.2020
|Alanyaspor
|Beşiktaş
|13.12.2020
|Başakşehir FK
|Gaziantep FK
|13.12.2020
|BB Erzurumspor
|Gençlerbirliği
|14.12.2020
|Sivasspor
|Antalyaspor