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Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Medipol Başakşehir ile 14.09.2020 20:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Atakaş Hatayspor Medipol Başakşehir
2 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mete Kalkavan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Erkan Engin(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 90. Strahıl Venkov Popov, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 11. Gökhan Karadeniz, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 4. Soner Örnek, 61. Muhammet Mahmut Emir, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 27. Idır Qualı, 23. Abdurrahman Canlı, 20. Mirkan Aydın, 28. Adama Traore, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa

Teknik Sorumlu

Goller

Selim Ilgaz,36.dk (f), Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 66.dk, Selim Ilgaz 72.dk, Aabıd Rayane 89.dk, Mame Bıram Dıouf 66.dk

Oyuna Girenler

Mirkan Aydın 66.dk, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa 72.dk, Soner Örnek 89.dk, Adama Traore 66.dk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 29. Kerim Frei, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Martın Skrtel 54.dk, Sarı Kart Uılson De Souza Paula Junıor 29.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Tekdemir 72.dk, Hasan Ali Kaldırım 72.dk, Uılson De Souza Paula Junıor 87.dk, Danijel Aleksic 46.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 78.dk

Oyuna Girenler

Berkay Özcan 72.dk, Cemali Sertel 72.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 87.dk, Kerim Frei 46.dk, Enes Karakuş 78.dk

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Göztepe11005134
2Fatih Karagümrük11003033
3Beşiktaş11003132
4Galatasaray11003132
5Alanyaspor11002032
6Antalyaspor11002032
7Hatayspor11002032
8BB Erzurumspor11002131
9Fenerbahçe11002131
10Kayserispor11001031
11Konyaspor00000000
12Çaykur Rizespor1001120-1
13MKE Ankaragücü1001120-1
14Kasımpaşa1001010-1
15Gaziantep FK1001130-2
16Trabzonspor1001130-2
17Başakşehir FK1001020-2
18Gençlerbirliği1001020-2
19Sivasspor1001020-2
20Yeni Malatyaspor1001030-3
21Denizlispor1001150-4

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları

11.09.2020Çaykur Rizespor1-2Fenerbahçe
12.09.2020Fatih Karagümrük3-0Yeni Malatyaspor
12.09.2020Sivasspor0-2Alanyaspor
12.09.2020Galatasaray3-1Gaziantep FK
12.09.2020Göztepe5-1Denizlispor
13.09.2020MKE Ankaragücü1-2BB Erzurumspor
13.09.2020Trabzonspor1-3Beşiktaş
13.09.2020Antalyaspor2-0Gençlerbirliği
13.09.2020Kayserispor1-0Kasımpaşa
14.09.2020Hatayspor2-0Başakşehir FK


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