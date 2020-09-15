Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Medipol Başakşehir ile 14.09.2020 20:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maç sonucu: Atakaş Hatayspor Medipol Başakşehir 2 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mete Kalkavan(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Fırat Aydınus(var), Erkan Engin(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 90. Strahıl Venkov Popov, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 11. Gökhan Karadeniz, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 4. Soner Örnek, 61. Muhammet Mahmut Emir, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 27. Idır Qualı, 23. Abdurrahman Canlı, 20. Mirkan Aydın, 28. Adama Traore, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa

Teknik Sorumlu

Goller

Selim Ilgaz,36.dk (f), Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 66.dk, Selim Ilgaz 72.dk, Aabıd Rayane 89.dk, Mame Bıram Dıouf 66.dk

Oyuna Girenler

Mirkan Aydın 66.dk, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa 72.dk, Soner Örnek 89.dk, Adama Traore 66.dk

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 37. Martın Skrtel, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 29. Kerim Frei, 70. Mete Kaan Demir, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Martın Skrtel 54.dk, Sarı Kart Uılson De Souza Paula Junıor 29.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Tekdemir 72.dk, Hasan Ali Kaldırım 72.dk, Uılson De Souza Paula Junıor 87.dk, Danijel Aleksic 46.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 78.dk

Oyuna Girenler

Berkay Özcan 72.dk, Cemali Sertel 72.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 87.dk, Kerim Frei 46.dk, Enes Karakuş 78.dk

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Göztepe 1 1 0 0 5 1 3 4 2 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 6 Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 10 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 3 1 11 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 13 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 14 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 16 Trabzonspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Başakşehir FK 1 0 0 1 0 2 0 -2 18 Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 2 0 -2 19 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2 20 Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 0 3 0 -3 21 Denizlispor 1 0 0 1 1 5 0 -4

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları