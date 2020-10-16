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Atakaş Hatayspor'da koronavirüs şoku!

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Atakaş Hatayspor'da koronavirüs şoku!

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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