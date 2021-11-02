Atalanta 2-2 Manchester United |MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 4. karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda F grubunda Atalanta ile Manchester United karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun 2 gol attığı karşılaşmada Atalanta ile United 2-2 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının yarısı tamamlandı. Heyecan ise 4. maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda F grubunda 3. sırada yer alan Atalanta, lider Manchester United'i konuk etti. Atalanta'da golleri 12. dakikada İlicic ve 56. dakikada Zapata kaydederken, Manchester United'in golleri ise 45+1 ve 90+1'de yıldız golcü Cristiano Ronaldo'dan geldi.
GECENİN DİĞER SONUÇLARI
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