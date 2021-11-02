Atalanta 2-2 Manchester United |MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının yarısı tamamlandı. Heyecan ise 4. maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda F grubunda 3. sırada yer alan Atalanta, lider Manchester United'i konuk etti. Atalanta'da golleri 12. dakikada İlicic ve 56. dakikada Zapata kaydederken, Manchester United'in golleri ise 45+1 ve 90+1'de yıldız golcü Cristiano Ronaldo'dan geldi.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Dinamo Kiev 0 - 1 Barcelona

Bayern Münih 5 - 2 Benfica

Villarreal 2 - 0 Young Boys

Sevilla 1 - 2 Lille

Juventus 4 - 2 Zenit

Wolfsburg 2 - 1 Salzburg

Malmö 0 - 1 Chelsea