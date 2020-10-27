Atalanta - Ajax maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci haftasıyla devam ediyor. Birçok keyifli maçın oynanacağı geceyi futbolseverler büyük bir merakla bekliyor. Bu akşam B Grubu ikinci maçlarında Atalanta ile Ajax karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde. Avrupa kupalarında Ajax ile ilk kez eşleşen Atalanta, aynı zamanda bir Hollanda temsilcisine de ilk kez rakip olacak. Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Ajax (2G 5B), son mağlubiyetini Şubat 2010'da Juventus'tan aldı (Avrupa Ligi'nde 1-2). Peki, Atalanta - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Atalanta ve Ajax, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, Azzurri d'Italia Stadı'nda oynanacak. Maçı, Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Damir Skomina'nın yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Atalanta - Ajax mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 4 kanalından izlenebilecek.

Atalanta 11'i: Sportiello, Romero, Toloi, Djimsiti, Hateboer, Gosens, Pasalic, Freuler, Ilicic, Gomez, Zapata.

Ajax 11'i: Onana, Blind, Schuurs, Mazraoui, Tagliafico, Gravenberch, Klaassen, Tadic, Antony, Neres, Traore.

Atalanta - Ajax maçını canlı izlemek için tıklayınız.

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München

23:00 Atletico Madrid v Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter

23:00 Mönchengladbach v Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City

23:00 Porto v Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D

23:00 Atalanta v Ajax

23:00 Liverpool v Midtjylland

28 Ekim Çarşamba:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E

20:55 Krasnodar v Chelsea

23:00 Sevilla v Rennes

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F

23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg

23:00 Club Brugge v Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G

23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev

23:00 Juventus v Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H

20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain

23:00 Manchester United v RB Leipzig