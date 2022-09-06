Atama Kararı Resmi Gazete'de! Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Resmi Gazete'de yer alan atama kararına Hırvatistan Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Atama Kararı Resmi Gazete'de! Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi oldu

06 Eylül 2022 Tarihli ve 31945 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan Atama Kararı'na göre Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Mustafa Babür Hızlan'ın merkeze alınması sonrası Hızlan'dan boşalan göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.

Atama Kararı Resmi Gazete'de! Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi oldu

Resmi Gazetede yer alan karar şöyle:

3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2, 3 ve 4üncü maddeleri gereğince Hırtavistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atanmıştır.

Atama Kararı Resmi Gazete'de! Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi oldu

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