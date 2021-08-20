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  3. Atama kararları resmi gazetede duyuruldu: 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi!

Atama kararları resmi gazetede duyuruldu: 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi!

Cumhurbaşkanlığı kararınca, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Atama kararları resmi gazetede duyuruldu: 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, 2021/412 sayılı kararın ek listesi paylaşıldı. Bu listede, mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri kapsamında kararnamede alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Ekli listede yer alan kişiler belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince atandı.

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