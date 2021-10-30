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  3. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri görevden aldı, yeni atamalar yapıldı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri görevden aldı, yeni atamalar yapıldı

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre bazı bakanlıklarda bürokratlar görevinden alındı, yerlerine ise yeni isimler atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri görevden aldı, yeni atamalar yapıldı

 30 Ekim 2021 Tarihli ve 31644 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Yönetmelikler, tebliğler, cumhurbaşkanı kararları ve atama kararlarının yer aldığı gazetede bazı bakanlıklara yapılan atamalar dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla görevinden alınanlar şöyle:

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman

-Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu

-Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak

- Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal

-Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca

Atama kararlarını görmek için tıklayınız.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri görevden aldı, yeni atamalar yapıldı

YAPILAN ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararları ise şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Halil Erdoğan atandı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o isimleri görevden aldı, yeni atamalar yapıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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