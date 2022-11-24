Ataman, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Trabzon'a provokasyon için geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Trabzon'a geliş amacını merak ediyorduk fakat gördük ki amaç ne ülke, ne Trabzon ne de Gümüşhane değil, Trabzon'a provokasyon için geldiğini belirtti.

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Ataman, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Trabzon'a provokasyon için geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in TBMM yaptığı basın toplantısında, şahsının ve eşinin siyasi nüfuzunu kullanarak Gümüşhane Kürtün ilçesinin üç köyünü mahalle olarak Trabzon Büyükşehir sınırlarına aldırdığı iddialarına geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla cevap vermişti. Özgür Özel dün Trabzon'a gelerek konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

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ÖZGÜR ÖZEL TRABZON'A PROVOKASYONA GELMİŞ

Ataman, CHP'li Özgür Özel'in ortaya attığı sınır değişikliği iddiaları ile ilgili doğru söyleyip, iddialarının arkasında durmasını beklediklerini ifade ederek "Özgür Özel'in Trabzon'a geliş amacını merak ediyorduk fakat gördük ki amaç ne ülke, ne Trabzon ne de Gümüşhane değil; amaç bizim üzerimizden partimize, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza hakaret etmekmiş. Geliş amacın belli ki; provokasyon. Trabzon'a bu amaçla geldiği çok net. Biz ise hazır gelmişken ortaya attığı sınır değişikliği iddiaları ile ilgili doğru bir şey söyleyip, iddialarının arkasında durup bir kelimesini ispat etmesini bekledik. Ancak gördük ki bu gelenekte değişen bir şey yok. İddiasını ispat etmek yerine yeni konular, yeni yeni iddialar ortaya koymayı tercih etti. Doğrusu CHP geleneği ile örtüşmüş Trabzon ekolünü hatırlayınca, merhum Faik Ahmet Barutçu'nun koltuğunda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilliğinde bir yalancının ve bir müfterinin oturduğunu görünce çok üzüldüm" dedi.

Ataman, konuşmasında Özel'in bundan sonra muhatabı olmadığını ve konuya yargıya taşıdıklarını ifade ederek "Özgür Özel, bundan böyle benim muhatabım değildir. Açıklamalarını Trabzon'daki basın toplantısından önce yargıya taşıdık. Orada hesaplaşacağız. Bu ve benzeri provokasyonlar artarak devam edecektir. Uyanık ol Trabzon" ifadelerini kullandı.

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