Ataşehir'de cinayet: Başak Cengiz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Katil kim? Tutuklandı mı?

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Göktürk B. bilinmeyen bir nedenle elindeki samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i (28) yaraladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan kadın, olayı görenlerin ihbarı sonucu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Polis olayın ardından Göktürk B.'yi gözaltına alarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. Olayın ardından saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler" Başak Cengiz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Katil kim? Tutuklandı mı? " sorularına yanıt arıyor.

BAŞAK CENGİZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Başak Cengiz, 28 yaşındaydı ve mimardı. Başak Cengiz'in bir ay sürecek olan eğitim nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a gelmiş ve Ataşehir'deki Finans Merkezi'nde otelde kalıyordu. Eğitiminin bu cuma günü sona ereceği öğrenilen Cengiz, 9 Kasım 2021 Salı günü uğradığı Samuray bıçaklı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAŞAK CENGİZ'İ ÖLDÜREN KATİL KİM? TUTUKLANDI MI?

Başak Cengiz'e samuray bıçağı ile saldırarak öldüren kişinin özel bir sitede tek başına kirada yaşadığı ve insanlarla fazla diyaloğa girmeyen Can Göktuğ Boz olduğu öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan Can Göktuğ Boz'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz kız hakkında şunları söyledi:

“Çok başarılı bir öğrenciydi, okulunu sorunsuz bitirdi, mimar oldu. İşinde de çok iyiydi. Ofisi Ankara’da olmasına rağmen İstanbul’daki bir proje için iki aylığına Ataşehir’e geldi. 15 günü kalmıştı, 15 gün sonra Ankara’ya evine dönecekti”

KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayı canlı yayında anlatan CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ şunları söyledi:

"27 yaşındaki mimar Başak Cengiz, normalde Ankara'da yaşıyor ve İstanbul'a bir iş için gelmiş, çalıştığı firması cinayetin işlendiği lüks sitede bir yer kiralamış.

Ve kadın akşam işten çıkıp, konakladığı o rezidansa geliyor. Bina önünde yürürken hemen devreye katil zanlısı giriyor, Can Göktuğ Boz. Kapşonlu kıyafet giymiş, sıfır kol bir tişört giymiş ve elinde samuray kılıcıyla genç kadını takibe başlıyor.

Bir süre peşinden gidiyor ve daha sonra bir anda önüne çıkıyor ve aynı Film sahnelerinde olduğu gibi çift eliyle samuray kılıcını tutuyor ve hiç tanımadığı, hiç daha önce görmediği bir kadını karnından bıçaklıyor.

Tabii kadın yere düşünce bile zanlı bıçak darbelerine devam ediyor ve olay yerinden ayrılıyor. Görgü tanıkları, hızla durumu sağlık görevlileri ve polis ekiplerine bilgi veriyor. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera görüntülerini izliyor ve izlenen o kamera görüntülerinden de katil zanlısının önce ismi tespit ediliyor, sonra aynı sitede kaldığı tespit ediliyor.

Ve baskın düzenleniyor. Katil zanlısı samuray ile birlikte gözaltına alınıyor. İlginç bir cinayet. Biz böyle sebepsiz, psikopatik cinayet diyoruz bunlara, daha önce hatırlarsınız 2019'da Ceren Özdemir de hiç tanımadığı psikopat bir katil tarafından öldürülmüştü. Ve katil zanlısı ifadesinde "O gün insan avına çıkmıştım.

Canım bir insan öldürmek istiyordu. Ve o an Ceren Özdemir'e denk geldim. Takip ettim ve daha sonra da onu öldürdüm" demişti. Burada da psikopatik tavır gözleniyor. Zanlı gözaltına alındı, ifade işlemleri devam ediyor ama polis ekipleri katil zanlısının evinde arama yaptı.

Evinin dağınık olduğu, bütün duvarlara yazılar yazılmış... Katil zanlısı evinin duvarlarına ne yazmış? "Tuzak kur" demiş, "2023 savaş" demiş, Haziran, Nisan, Mayıs aylarına dikkat çekmiş. O aylarda bir eylem planlıyor muhtemelen. Ve "Spor yap" demiş. "Karnına bıçak sapla" demiş.

Ve "saldıran, tartışan insanları öldür" demiş. Bunu duvarına yazmış. Yani garip bir katil profili var orada. Şu anda sorgulanıyor. İlk ifadesinde, polis ekipleri 'Sen bu cinayeti neden işledin?' diye soruyor. "İzlediğim filmlerden etkilendim" diyor. Gerçekten de güvenlik kamera görüntülerinde katil tam bir samuray gibi giyinmeye çalışmış. Kapüşonlu kıyafet, elinde samuray kılıcı...

Ve yani İstanbul'da psikopatik bir kadın cinayeti ile karşı karşıyayız."