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  3. Ataşehir'deki kazada kadına çarpıp ölmesine neden olan sürücü yakalandı

Ataşehir'deki kazada kadına çarpıp ölmesine neden olan sürücü yakalandı

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına aracıyla çarpıp ölümüne sebep olduktan sonra kaçan sürücü gözaltına alındı.

Ataşehir'deki kazada kadına çarpıp ölmesine neden olan sürücü yakalandı

Polis ekipleri, Kayışdağı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin U'nun (47), bir aracın çarpması sonucu park halindeki otobüsün altına sürüklenerek yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, kazayı yaptıktan sonra kaçan aracın plakasını belirleyen ekipler, sürücü Hüseyin B'yi, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına altı.

Emniyete götürülen zanlının, kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını söylediği öğrenildi.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin U., sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpmasıyla park halindeki otobüsün altına sürüklenerek sıkışmıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından kurtarılan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ataşehir'deki kazada kadına çarpıp ölmesine neden olan sürücü yakalandı

Ataşehir'deki kazada kadına çarpıp ölmesine neden olan sürücü yakalandı

Ataşehir'deki kazada kadına çarpıp ölmesine neden olan sürücü yakalandı

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