Atatürk büstüne çirkin saldırıda bulunmuştu! O zanlıya 29 yıl hapis istemi!

Tekirdağ'da yaşanan olayda 3 farklı okuldaki Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazdığı tespit edilen ve DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden bazı kişilerle birden çok kez irtibatı olduğu belirlenen 48 yaşındaki şüpheli Günhan Daştan'a 29 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianamede Daştan'ın eylemini DEAŞ'ın hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve DEAŞ üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 29 sayfalık iddianamede DEAŞ Terör Örgütü'nün kuruluşu, amacı, Türkiye'ye yönelik terör eylemleri anlatılarak DEAŞ için 'Türkiye'nin güvenliğini doğrudan tehdit eder niteliktedir şeklinde tespit yapıldı.

İddianamede Günhan Daştan'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşadığı, herhangi bir mesleğinin ve gelirinin bulunmadığı belirtildi. Olay tarihi olan 28 Mart 2021'de Daştan'ın Atatürk büstüne zarar verme ve Atatürk'ün hatırasına hakaret etme amacıyla planlı bir şekilde malzemeleri temin ettiği belirtildi.

TOPLUMDA İNFAİL YARATMAYA ÇALIŞTI

İddianamede şüpheli Daştan’ın sosyal medya hesabında selefi görüşler doğrultusunda paylaşımlar yaptığı ve sosyal medya hesabından Selefi Ramazan Oral Grubu ile çatışma bölgelerinden bazı şahıslar ile irtibatı olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

İddianamede şüphelinin sıradan bir yer seçmeyip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstleri nezdinde hatırasına yönelik toplumda infial uyandırma gayreti ile eylemi gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

29 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Günhan Daştan’ın “Zincirleme Şekilde Atatürk’ün Hatırasına Hakaret”, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından toplamda 7 yıl 6 ay 15 günden 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheli Daştan önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.