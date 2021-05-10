Atatürk neden 19 Mayıs tarihini doğum günü olarak belirlemiştir? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs her yıl törenlerle kutlanmaktadır. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en özel tarihlerinden biridir. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal de bu tarih için doğum günüm demiştir. Bu sebeple 19 Mayıs aynı zamanda Atatürk'ü anma günü olarak da kutlanmaktadır. Peki Atatürk neden 19 Mayıs tarihini doğum günü olarak belirlemiştir? Yanıtı haberimizde...

ATATÜRK NEDEN 19 MAYIS TARİHİNİ DOĞUM GÜNÜ OLARAK BELİRLEMİŞTİR?

Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile yaptığı yolculuk sonunda Samsun'a ayak bastığı gün 19 Mayıs'tır. Bu tarih koca bir ulusun kurtuluşu ve bağımsızlığı yönünde atılan sembol bir adımdır. Atatürk 19 Mayıs'a doğum günüm demiştir çünkü; bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

İngiltere Kralı VIII. Edward Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum gününü kutlamak ister ve bu sebeple Atatürk’e samimi ve özel duygularını içeren bir telgraf çekmeyi amaçlar. İngiltere Kralı'nın talimatı ile İngiltere Maslahatgüzarı Mösyö Morgan direktifi yerine getirmek üzere Hariciye Vekili Yardımcısı Londra Büyükelçimiz Ali Fuat Türkgeldi Bey’e Atatürk’ün doğum gününü sorar. Ancak Gazi Mustafa Kemal'in doğum gününü kimse bilmemektedir.

Net bilgi sağlanamayınca Atatürk'ün karşısına çıkılarak kendisine şu soru yöneltilir, "Efendim dostunuz VIII. Edward doğum gününüzü sormaktadır. Özel bir tebrik göndermek ister. Ne arz edelim efendim, ne buyurursunuz?" Atatürk bu soruya biraz düşündükten sonra 19 Mayıs olarak yanıt verir. Gazi Paşa’nın huzurunda bulunan Hasan Rıza Soyak ve Afet İnan Hanımefendi dikkatle dinlemişlerdir ağızdan çıkan sözcükleri. Ve Genel Sekreter Hasan Rıza Bey 10.XI.1936 tarih çıkışlı Atatürk’ün doğum gününün sorulduğu belgenin üzerine aynen şöyle yazar: “Reis-i Cumhur Atatürk’ün 19 Mayıs 1881 tarihinde doğmuş olduklarını arz ederim.”

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs Türk ulusu için milli mücadelenin başlama günü olduğu için kendi doğum günü olarak bu tarihi seçmiştir. Atatürk'ün amacı tamamen Milli Mücadele’ye ve Milli Mücadele’de Samsun’un önemine yapmak istediği vurgudan kaynaklanmaktadır. Samsun bağımsızlığa giden, Cumhuriyet’e giden yol için atılan ilk adımdır.