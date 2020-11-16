Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman öğretmenlik mesleğine çok önem göstermiştir. Çünkü o eğitime ve öğretime çok kıymet vermiştir. Ülkesinin en kötü zamanlarında dahi eğitimle ilgilenmiştir. Atatürk, ulusun geleceğinin sağlam temellere dayanmasının nitelikli öğretmenlerden geçtiğini düşünmüştür. 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasına yaklaşırken, Başöğretmen Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri 2022 | Atatürk'ün öğretmenler için söylediği sözler 2022 başlıklarını haberimizde derledik. İşte o sözler...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIMDA KUTLANIR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen sıfatını aldığı 24 Kasım, 1981'den beri "Öğretmenler Günü" olarak kutlanıyor. 1981 yılından bu yana her 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Peki, Türkiye Öğretmenler Günü'nü neden 24 Kasım'da kutluyor? Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu ancak eğitimde devrim yapmak gerekiyordu. Amaç okuma-yazmayı kolaylaştırmak, çağdaş eğitim öğretimi sağlamaktı. Bunun için de yeni bir alfabe arayışına girildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda önce yüksekokullarda fizik, kimya, matematik derslerinde Latin işaretleri kullanılmaya başlandı, sonra posta pullarında Latin harfleri kullanıldı. 9 Ağustos 1928 Harf Devrimi'nin başlangıcıydı. Mustafa Kemal, Sarayburnu Parkı'nda yeni alfabeyi tanıttı, ilk dersini Tekirdağ'da verdi.

1 Kasım 1928'de TBMM'nin kabul ettiği Türk Harfleri Hakkındaki Kanun ile Harf İnkılabı başladı. Türk tarihinde ilk defa bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal'e 11 Kasım 1928'de "Millet Mekteplerinin Başöğretmeni" unvanını verdi. Bu unvan, 24 Kasım'da, Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşti. Mustafa Kemal'in Başöğretmen sıfatını aldığı 24 Kasım 1981'den beri Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Öğretmenler Günü, dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. 1994 yılından bu yana çoğu ülkede Öğretmenler Günü, UNESCO tavsiyesiyle 5 Ekim'de kutlanıyor.

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLERİ

*Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

*Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

* Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

* Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

* Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

* Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

*Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.

*Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

*Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

*En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.

*Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.

*En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

* Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

*Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.

*Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

* Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

*Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

*Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

*Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

*Bir topluluk ulus olabilmesi mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.

Ve tarihten kısa bir anı, Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenleri ne kadar önemsediğini bir kez daha gösteriyor. Yıl 1923… İlgili kişiler Atatürk’e soruyor: “Paşam, vekil maaşlarını düzenleyeceğiz, ne kadar verelim?” Keşke bugün hayatta olsaydı diye bir kez daha özlemle andığımız Ulu Önder şöyle diyor:

“Öğretmen maaşlarını geçmesin.”