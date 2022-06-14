Atık gıdalar hem tasarruf sağlayacak hem de sokak hayvanlarını doyuracak!

Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir proje başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurulan Mama Üretim Tesisi'nde kamu kurum ve kuruluşları ile restoranlardan toplanan atık gıdalar makinelerde işlenerek mamaya dönüştürülecek. Üretilen mamalarla sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı sağlanmış olacak.

ATIK GIDALAR MAMAYA DÖNÜŞECEK

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mama Üretim Tesisi'nin ardından Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Mama Üretim Tesisi sayesinde hem sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanacağını hem de tasarruf sağlanacağını belirten Başkan Çetin Akın, “Turgutlu'muzda sokakta yaşayan can dostlarımız için Mama Üretim Tesisi'mizi faaliyete geçireceğiz. Atık gıdaların geri dönüşümüyle oluşturulan mamaların deneme çalışmasını gerçekleştirdik. Bu önemli projemiz ile hem can dostlarımızın ihtiyacını karşılayacağız hem de tasarruf edeceğiz. Sevimli dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.