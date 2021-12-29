“Atık Yağını Getir, Gönül Kazan” Projesi Mayıs ayından beri devam ediyor! Tam 122.059 litre bitkisel atık yağ toplandı

Pendik Belediyesinin 2021 Mayıs ayından beri yürüttüğü “Atık Yağını Getir, Gönül Kazan” Projesi yeni yılda da devam ediyor.

BU YILİÇİNDE 122.059 LİTRE ATIK YAĞ TOPLANDI

Çevre temizliğinin sağlanması, atık yağların geri dönüştürülmesi, atıkların ayrıştırılması gibi konularda farkındalığın artırması için düzenlenen projede bugüne kadar 122.059 litre bitkisel atık yağ toplandı. 850 adet mobil atık getirme merkezi, muhtarlıklar ve anlaşmalı Hakmar Express marketlerinde toplanan bitkisel atık yağlar, ekiplerce toplanarak Atık Getirme Merkezine gönderiliyor.Vatandaşlardan toplanan her 100 lt atık yağ karşılığında 100 TL değerinde market alışveriş çeki ihtiyaç sahibi ailelere iletiliyor. Hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de gönül kazanılıyor.