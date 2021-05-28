Atila Sertel’in eşi Ziynet Sertel kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan sorular arasında yerini aldı. Biz de Ziynet Sertel ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

ATİLA SERTEL'İN EŞİ ZİYNET SERTEL KİMDİR, NERELİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in gazeteci, yazar eşi Ziynet Sertel'in nereli olduğu bilinmemektedir. 1960 doğumlu olan Ziynet Sertel'in iki çocuğu bulunmaktadır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören Ziynet Sertel, 61 yaşında hayatını kaybetti.

NE OLDU?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Ziynet Sertel yaşamını yitirdi.

CHP İzmir Milletvekili Oktay Sındır, Ziynet Sertel'in yaşamını yitirmesine dair Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sındır paylaşımında, “Sevgili dostum, yol arkadaşım, milletvekilimiz Atila Sertel'in değerli hayat arkadaşı gazeteci, yazar Ziynet Sertel'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, Atila vekilimize, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.