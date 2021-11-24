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  4. Atilla Szalai'nin neden oynamadığı belli oldu! Chelsea ile anlaşma tamam!

Atilla Szalai'nin neden oynamadığı belli oldu! Chelsea ile anlaşma tamam!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı oynadığı kritik karşılaşmada forma giymeme nedeni merak konusu olan Atilla Szalai hakkında transfer dedikoduları çıkmıştı. Yıldız futbolcunun Chelsea ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Atilla Szalai'nin neden oynamadığı belli oldu! Chelsea ile anlaşma tamam!

Süper Lig'de zor dönemler geçirirken Galatasaray maçını bir çıkış süreci olarak gören Fenerbahçe'nin böyle kritik bir karşılaşmada takımın en iyi oyuncularından olan Atilla Szalai ile maça başlamaması akıllarda soru işareti bırakmıştı. Hakkında transfer dedikoduları çıkan Szalai'nin neden oynamadığı ise ortaya çıktı. Macar stoperin Chelsea ile anlaşma sağladığı ve bu sebeple karşılaşmada forma giymediği öne sürüldü.

Atilla Szalai'nin neden oynamadığı belli oldu! Chelsea ile anlaşma tamam!

CHELSEA İLE ANLAŞTI İDDİASI

Sarı lacivertli ekip tarafından 20 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncuyla ilgili ortaya atılan Chelsea iddialarının gündemdeki yankısı büyüdü. Ada ekibinin hem oyuncuyla hem de Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilirken devre arasında transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

Atilla Szalai'nin neden oynamadığı belli oldu! Chelsea ile anlaşma tamam!

KISA SÜREDE DEĞERİNİ KATLADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kıbrıs takımı Apollon Limassol'den transfer edilen Atilla Szalai için sarı lacivertli ekip 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Szalai, 3 gol kaydetti. Başarılı performansıyla değerini de katlayan Szalai'nin o dönemdeki 800 bin Euro değeri 11 milyon Euro'ya kadar çıktı.

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