Atiye dizisinde Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşmesi olay oldu

Film ve dizi platformu Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezon bölümleri yayınlandı. İlk sezonundaki olaylar ve sevişme sahneleri ile gündeme gelen dizi bu kez de öpüşme sahnesi ile konuşuldu. Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girerken binlerce paylaşım yapıldı.

ATİYE'NİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR ?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Beren Saat (Atiye)

Mehmet Günsür (Erhan)

Metin Akdülger ( Ozan)

Melisa Şenolsun (Cansu)

Başak Köklükaya (Serap)

Civan Canova ( Mustafa)

Meral Çetinkaya ( Zühre)

Hazal Türesan (Hanna)

Cezmi Baskın (Öner)

Tim Seyfi (Serda)