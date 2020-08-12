3. sezonu merakla beklenen Netflıx orijinal dizisi Atiye dizisi davalık oldu. Yazar Şengül Boybaş, “Dünyanın Uyanışı” adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz” denildi.

Baş rollerinde Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizinin 3. sezon çekimleri henüz tamamlanmadı.

ATİYE DİZİSİ KONUSU

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen Atiye dizisinin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul’dan Göbeklitepe ve Nemrut’a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

ŞENGÜL BOYBAŞ KİMDİR?

1980 yılında Tokat’ta doğan Şengül Boybaş, Halkla İlişkiler ve İşletme lisans programlarının ardından Livkon International’da Life Coach & NLP sertifika programını tamamladı. Çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra, eğlence sektöründe organizasyon işleri yapmaya başladı.

Eğlence sektöründeki başarılı kariyerinin ardından 2000 yılında kendi ofisini açarak gelecek odaklı bireysel danışmanlık ve koçluk hizmetleri sunmaya başladı. O günden bu yana dünyanın dört bir yanından gelen danışanları ile binlerce bireysel okuma gerçekleştirdi. Dünyanın Uyanışı yazarın Göbeklitepe’de yaptığı araştırmalardan sonra hazırladığı ilk kitabıdır.

ŞENGÜL BOYBAŞ ATİYE KARAKTERİNİN DOĞUŞUNU ANLATTI

Hikayenin temelinin 2015 yılında atıldığını söyleyen Şengül Boybaş, kendisini Göbeklitepe’ye yönelten çok güçlü bir duygunun olduğunu vurgulayarak “Göbeklitepe’ye gidiş sürecimde yaşadığım rastlantılar bana ‘Yazmalısın’ dedirten sözcüğü söyletti ve kitabı yazmaya karar verdim. Ölümle yaşam arasındaki ince perde Göbeklitepe. Tam tepede duran toprak örtülüyken bile tepeye gözcülük ediyordu. Ağacın tarafından Göbeklitepe’ye baktığınızda enerji akımını hissediyorsunuz. Gökyüzü ile yeryüzü arasında bir kapı gibi. Bu akımı yaşadıktan sonra anlamlandıramadım ve anlam aramaya başladım. Sonrasında gelişen tüm süreçler mucizeyi beraberinde getirdi. Dünyanın Uyanışı ve Atiye bu mucizelerin fiziksel karşılığı” açıklamasında bulundu.

Şengül Boybaş, Aralık ayının kendisine uğurlu geldiğinden bahsederken “Herkesin içinde uyanmayı bekleyen bir Atiye var. İçinizde söylediğiniz hayat şarkısında doğru notalara basın yeter. 2015 Aralık’ta Göbeklitepe’ye gittim, 2018 Aralık’ta kitabım çıktı ve 2019 Aralık’ta da Atiye dizisi başladı. O yüzden Aralık ayı benim için uğurludur. Atiye’yi kendi iç dünyamda kurguladığım bir karakter, yazarken kendimden yola çıktım. Bana benzeyen ve benzemeyen yönleri var ama hepimizin sorgulayan iç sesi. ‘Ben kimim?’, ‘Neden buradayım?’ ‘Hayattaki asıl amacım ne?’ daha önemlisi ‘Hayat ne demek?’ öğrendikleri ile bu soruları cevaplayamayanların öğrenmediklerinden cevap bulacağı mesajlar taşıyan bir karakter Atiye” ifadelerini kullandı.

ATİYE’NİN TAŞIDIĞI 5 MESAJ!

Atiye’nin taşıdığı mesajları da meraklılarıyla paylaşan Şengül Boybaş, kitabındaki ana düşünceleri ise şöyle anlattı:

1- Maddiyat için her gün ölümden çaldığımız zamanları, evler arabalar için harcıyoruz . Tüm yaşam boyunca maneviyatı nesli tükenmiş bir şey gibi algılamamıza özellikle değinildi.

2. Kendine biraz daha yaklaş ve başkalarını sevmeden önce kendini sev.

3. Geçmişin travmaları geleceğin engellerini oluşturuyor. Geleceğe gitmek engellerden kurtulmak ile olur. Engellerden ve travmalardan kurtul.

4. Tüm diller, tüm kutsal kitaplar insanlığa yapılan çağrıları duy. Onlar biliyordu hakikati.

5. Sözler yani kelam, her şeyin ana kaynağı. Sözler düşünsel titreşimin fiziksel karşılığı. Güzel söz, güzel ahlak. Unuttuğumuz tüm güzellikleri hatırla. Atiye bir mesaj taşıyıcı. Bana, sana ve herkese. Atiye, spritüel varoluşun aslında yok sayılmak istenen maneviyatın koruyucusu. Yok saydığımız her şey aslında var.