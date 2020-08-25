Netflix'in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye 2.sezon fragmanı ile ekranlara geldi. Yeni sezon çekimlerinin bitmesiyle yayın tarihi açıklanan dizinin takipçileri Atiye 2.sezon fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırmaya başlamıştı. Atiye'nin gizemli dünyasında geçen muhteşem dizinin 2. sezon fragmanı bugün yayınlandı. İşte Atiye 2.sezon fragmanı haberimizde...

ATİYE 2.SEZON FRAGMANI

Farklı bir dünyayla karşı karşıya olan Atiye, kaderinde yazılı olanları gerçekleştirmek için zamanla yarışırken Serdar’ın arkasındaki gizemli örgüt, geleceği tehdit eder. Yepyeni bir dünyaya gözlerini açan Atiye şimdi tek başınadır...

ATİYE 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz günlerde yayın tarihi açıklanan Atiye ikinci sezonu 10 Eylül’de izleyici ile buluşacak.

ATİYE 3.SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

İkinci sezonu ile Eylül ayında izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizinin üçüncü sezonu için çekimlere başlandığını başrol oyuncusu Beren Saat sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle final sezonunun çekimleri biraz sarkmıştı. Saat, sosyal medya hesabından çekimlerin başladığını şu sözlerle duyurdu:

“Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye’nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun.”

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE OYUNCULARI

Atiye karakteri: Beren Saat

Ozan karakteri: Metin Akdülger

Erhan karakteri: Mehmet Günsür

Cansu karakteri: Melisa Şenolsun



DÜNYANIN UYANIŞI KİTABI VE ATİYE

Beren Saat, Netflix dizisinde 'özel güçleri olan' bir kadını canlandıracak. Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan 'Dünyanın Uyanışı' adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor.

Bir rüyayla başladı her şey. İki nehrin arasındaki bereketli topraklarda yürüyordu Atiye, birden hoş manzara yerini karanlık, kan gölü ve çığlıklarla süslenmiş bir senfoniye bıraktı. Toprak ana yeni bir çağa, Atiye kendi uyanışına gebeydi. Karanlığın sahibi içindekini çekip çıkarmak için karnına yöneldi ve uyandı Atiye. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, çünkü o da biliyordu ki geçmişin hikâyeleri sonsuza dek gömülü kalamazdı. Ve gerçeğin izlerini sürmek için yola çıktı, varacağı yerin sırrını bilmeden… Çünkü insanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde onun hikâyesi başlıyordu.

İnsanoğlunun hikâyesinin bittiği yerde hikâyesi başlayan Atiye, sıradan biridir ancak sıra dışı bir kader yolu onu beklemektedir. Geçmişi geleceğinin önünde aşılamaz bir dağ gibi dururken hayatının önüne çıkardığı işaretlere kayıtsız kalamayıp rüyalarında gördüğü Göbeklitepe'ye giderek kaderinin peşine düşer. Peki, bu yolda hiç beklemediği şeylerle karşılaşan Atiye, sıradışı kaderinin sırrına ulaşabilecek mi yoksa bu sırrın içinde kaybolup gidecek mi?