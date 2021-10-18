Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Atletico Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

ATLETİCO MADRİD - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Madrid'de, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETİCO MADRİD - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı Exxen ve CBC Sports platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.