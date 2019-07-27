Atletico'dan 7 ölümcül günah! Real'i gol yağmuruna tuttu

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında, gece oynanan Atletico Madrid Real Madrid maçında görsel şölen yaşandı. Atletico resmen Real'i hezimete uğrattı.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, ABD’nin East Rutherford kentindeki MetLife Stadı’nda oynanan maçta İspanya’nın Real Madrid ve Atletico Madrid takımları karşı karşıya geldi.

ATLETİCO REAL'İN RESMEN CANINI OKUDU

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Diego Costa’nın biri penaltıdan 3, yeni transferi Joao Felix ve Angel Correa’nın da birer golüyle ilk yarıyı 5-0 gibi farklı bir skorla önde kapadı.

Atletico Madrid Real Madrid özet 7 3 | Real Madrid Atletico Madrid maçı özeti

İkinci yarıda da fileleri havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, Diego Costa ve Vitolo’nun golleriyle sahadan 7-3 galip ayrıldı. Real Madrid’in gollerini Nacho Fernandez, penaltıdan Karim Benzema ve Javi Hernandez kaydetti.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Atletico Madridli Diego Costa ile Real Madridli Dani Carvajal, kırmızı kart gördü.

Zinedine Zidane: 'Bu mağlubiyet yaraladı'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Atletico Madrid'e 7-3 kaybettikleri hazırlık maçının ardından basın toplantısında konuştu.

İşte Zinedine Zidane'ın açıklamaları:

"Maça çok kötü başladık. Böylesine yüksek seviyede bir maça bu kadar kötü girmemeliydik. Sadee 8 dakikada maç 2-0 oldu. Oyunu değiştirebilmek için gerekli cevabı veremedik. Maçın ilk yarısı çok zordu. Oyunun içine bir türlü giremedik. Her alanda kötüydük."

"HER ALANDA BİZDEN DAHA İYİLERDİ"

"Biz de 7 gol atabilirdik ama olmadı. Bunu oyuncularım da biliyor. Hayalkırıklığı içerisindeyiz ve bunu da aşmamız gerekiyor. Sadece bir hazırlık maçıydı. Atletico Madrid, her alanda bizden daha iyiydi. Bu kadar. Daha fazla konuşmaya gerek yok."

"SEZONUMUZ İYİ OLACAK"

"Yeni bir sezona hazırlanıyoruz ve sakin kalmak gerekiyor. 17 Ağustos'ta ilk lig maçımız var. Bu geceden çıkaracağımız dersler ve gördüğümüz eksiklikler var.

Atletico Madrid gibi bir takıma karşı maça 2-0 geride başlarsanız her şey daha zor hale gelir. Sonrasında boşluklar buldular ve skoru artırdılar. Ben sadece maçın başındaki hataları düşünüyorum.

Çok motiveyiz. Bundan şüphem yok. Sezonumuz iyi geçecek. Buna inanmış durumdayım. Bugün mutlu olmayaız. Ancak, takımın ne kadar rekabetçi olduğunu biliyorum."

"ENDİŞELENDİRMEDİ AMA YARALADI"

"Bu mağlubiyet beni endişelendirmedi ama yaraladı. Kaybettiğinizde... Kaybetmek için oynamazsınız. Ancak, sonuç bu. Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Çok kötü bir maçtı."