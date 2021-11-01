Atletizm Kros yarışmaları düzenlendi! Cumhuriyet Kupasında Büyük Mücadele

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Pendik Belediyesi Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışmaları düzenlendi.

Pendik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve 28 Ekim’de gerçekleşen yarışta atletler Yenişehir Tavukçu yolu Mesire Alanı’ndaki parkurda koştu.

KAZANANLARA ÖDÜLLER VERİLDİ

Saat 10’da başlayan yarışmada ilçe genelindeki orta okul ve liselerde öğrenim gören 10-17 yaş arası kız ve erkek öğrenciler katıldı.5 kişiden oluşan takımlar kıyasıya mücadele vererek bitiş çizgisine ulaştı. Yarış sonunda kazananlara bireysel ve takım ödülleri verildi.