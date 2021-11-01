Atletizm Kros yarışmaları düzenlendi! Cumhuriyet Kupasında Büyük Mücadeleİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 1 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulamaBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 1 Kasım 20211 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?1 Kasım 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Galatasaray vites artırdı!Ameliyat için 15 bin TL para isteyen profesöre 10 yıl hapis talebi!Pah ne demek, TDK'ya göre Pah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Resmi Gazete'de bugün (1.11.2021) | 1 Kasım 2021 Resmi Gazete kararlarıŞemsiyenizi yanınızdan eksik etmeyin! Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Hava bugün nasıl olacak 1 Kasım 2021 Pazartesi?1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Atletizm Kros yarışmaları düzenlendi! Cumhuriyet Kupasında Büyük Mücadele

Atletizm Kros yarışmaları düzenlendi! Cumhuriyet Kupasında Büyük Mücadele

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Pendik Belediyesi Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışmaları düzenlendi.Öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Kazananlara bireysel ve takım ödülleri verildi.

Atletizm Kros yarışmaları düzenlendi! Cumhuriyet Kupasında Büyük Mücadele

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Pendik Belediyesi Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışmaları düzenlendi.

Pendik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve 28 Ekim’de gerçekleşen yarışta atletler Yenişehir Tavukçu yolu Mesire Alanı’ndaki parkurda koştu.

KAZANANLARA ÖDÜLLER VERİLDİ

Saat 10’da başlayan yarışmada ilçe genelindeki orta okul ve liselerde öğrenim gören 10-17 yaş arası kız ve erkek öğrenciler katıldı.5 kişiden oluşan takımlar kıyasıya mücadele vererek bitiş çizgisine ulaştı. Yarış sonunda kazananlara bireysel ve takım ödülleri verildi.

Atletizm Kros yarışmaları düzenlendi! Cumhuriyet Kupasında Büyük MücadeleAtletizm Kros yarışmaları düzenlendi! Cumhuriyet Kupasında Büyük MücadeleAtletizm Kros yarışmaları düzenlendi! Cumhuriyet Kupasında Büyük Mücadele

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT