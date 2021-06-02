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Atmaca Gayrimenkul kimin? Atmaca Gayrimenkul sahibi kim? Adem Atmaca kimdir, nereli, kaç yaşında?

AKP döneminde İBB'den önce alınıp daha sonra İBB'ye 3 katı fiyata satılan arazi olayında Atmaca Gayrimenkul'un adının geçmesinin ardından Atmaca Gayrimenkul, internette Atmaca Gayrimenkul kimin? Atmaca Gayrimenkul sahibi kim? Adem Atmaca kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla çokça aratılıyor. İşte detaylar...

Atmaca Gayrimenkul kimin? Atmaca Gayrimenkul sahibi kim? Adem Atmaca kimdir, nereli, kaç yaşında?

Atmaca Gayrimenkul kimin? Atmaca Gayrimenkul sahibi kim? Adem Atmaca kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ATMACA GAYRİMENKUL KİMİN? ATMACA GAYRİMENKUL SAHİBİ KİM? ADEM ATMACA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ağrı’nın saygın iş adamlarından Hayrettin Atmaca’nın oğlu olan 40 yaşındaki Adem Atmaca, 1981 yılında Ağrı'da doğdu. 

Marmara Üniversitesi'nde Maliye Bölümünü tamamlayan Adem Atmaca, yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde Finans Bölümü üzerine yaptı. 

Atmaca Gayrimenkul kimin? Atmaca Gayrimenkul sahibi kim? Adem Atmaca kimdir, nereli, kaç yaşında?

Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca'nın hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Aile şirketi olan Atmaca Holding bünyesinde görev alan Adem Atmaca, eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmaya başladı. Çok kısa sürede kendini ispatlayan ve başarılara imza atan Adem Atmaca, elektronik, gayrimenkul ve parekende sektörlerinden kendini ispatladı. 

Atmaca Gayrimenkul kimin? Atmaca Gayrimenkul sahibi kim? Adem Atmaca kimdir, nereli, kaç yaşında?

2013 yılında Atmaca Gayrimenkul markasıyla İstanbul’un en prestijli semtlerinden biri olarak gösterilen Bahçeşehir’de konut üretimine başlayan Adem Atmaca,  7 projede 1.592 adet bağımsız bölümün teslimini gerçekleştirirken, 816 adet bağımsız bölümden oluşan inşaatlarına devam ediyor.

1979 yılından bu yana ülkemizde SUNNY markası ile elektronik sektöründe söz sahibi olan Adem Atmaca şirketin yönetim kurulu başkanlığına devam ediyor. Adem Atmaca, aynı zamanda perakende markası Jumbo'nun da sahibidir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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