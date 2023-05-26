ATM’de sıra bekleyen kadınlar yumruklu kavgaya tutuştu

Denizli'de ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen kadınlar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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ATM’de sıra bekleyen kadınlar yumruklu kavgaya tutuştu

Denizli de yaşanan olayda ATM sırasında para çekmeyi bekleyen, kadınlar arasındaki sözlü tartışma, ilerleyerek, fiziksel kavgaya dönüştü. Sırada bekleyen bir vatandaş yaşanan kavgaya aldırış etmeden, ATM de işini yapmaya devam etti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir ATM önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; para çekmek için sıra bekleyen 8 kadın arasında, sıranın kimde olduğuyla alakalı anlaşmazlık yaşandı. Sözlü hakaretlerle başlayan tartışma ilerleyerek, Tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir hal aldı. Kavgaya karışan kadınlardan birisi, karşı tarafa yeni satın aldığı fırça sapıyla saldırdı.

ATM’de sıra bekleyen kadınlar yumruklu kavgaya tutuştu

Kadınların kavgaya tutuştuğu anlarda, sırada bekleyen diğer vatandaş ATM'deki işlemine devam ettiği rahat tavırları dikkat çekti. Kentin işlek noktasında herkesin gözü önünde devam eden kavga eden kadınlar kadınlar, vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polisleri gören kadınlar bölgeden uzaklaşırken, kadınların tekme tokatlı kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ATM’de sıra bekleyen kadınlar yumruklu kavgaya tutuştu

"Rahatını hiç bozmadı"

Kavgaya tanık olan ve büyük korku yaşadığın ifade eden Mehmet Murat Ayyıldız, "ATM'nin yanında geçerken, yüksek sesler geliyordu. Baktığımda sözlü tartışma vardı. O anları ise izliyordum ve bir anda sobalı kavgaya dönüştü. ATM'de ise bir kişi hiç umursamaz şekilde para çekmeye devam ediyordu. Bu tür olaylarda genellikle çete olduğunu düşünüyorum. Çünkü ATM önlerinde sık sık yaşanmakta. Bu tarz olaylar bayramlarda ve kalabalık günlerde çok oluyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Ben neden kavga ettiklerini de anlamadım. Sonuçta sıra bekliyorlardı ve bir kişi önde veya arkada olmuş ne önemi var. Bence bunların altında başka bir iş olduğunu düşünüyorum. Biz de zaten korktuk ve ayıramadık. Sopalarla birbirlerine saldırırken, polis geldiğini duydukları anda kaçtılar. Polisin gelmesini bile beklemediler" dedi.

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