Atom Bombası ne demek, TDK'ya göre Atom Bombası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atom bombası ne demek? Atom bombası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atom bombası kelimesi. Peki atom bombası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atom bombası nedir, atom bombası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Atom bombası kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Atom bombası kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ATOM BOMBASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atom bombası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atom bombası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluşması temeline dayanan bomba

