Faili meçhul olaylar ve çok sayıda çözüme kavuşması beklenen olayın konuşulduğu ve araştırıldığı ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Eylül 2021 Cuma gününde ekranlara gelecek. İzleyenleri ekran başına kilitleyen programı canlı olarak izlemek isteyenler internet arama motorlarında ATV canlı yayın müge anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle YOUTUBE 3 Eylül 2021 Cuma başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE 3 EYLÜL 2021 CUMA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 70 yaşında 5 çocuk babası evli adam, oğluna istediği 38 yaşındaki kızı kaçırmıştı ve 3 aydır kayıp olan Esra bulundu. Esra canlı yayına katılmıştı. Nefize Hanım kızına geri dön çağrısında bulununca Esra Hanım, annesi ile konuşmak istemediğini söyledi. Esra Hanım, ailesini aradığını konuştuğunu ama ailesini razı edemediğini, kendi isteği ile gittiğini, Cengiz Bey'in evli olduğunu da bildiğini, Cengiz Bey'in eşinden ayrılacağını kendisinin onun eşi olacağını, imam nikahı yaptığını belirtti. Esra'yı kaçıran Cengiz Günsar canlı yayında... Cengiz Bey Müge Anlı'nın sorusu üzerine eşinden boşanacağını ama boşanamadığını, zaten asıl kendisini Esra Hanım'ın kaçırdığını iddia etti. Esra Hanım'ın "Gidiyoruz" dediğini, bunun üzerine kalkıp gittiklerini, zaten Esra Hanım'ın ailesinin de bildiğini, kendilerinden para istedikleri ve vermediği için Esra Hanım'ın ailesinin sinirlendiğini öne sürdü. Büyükşen cinayetinde iddialar. Tutuklu şüphelinin kardeşleri konuştu. İntikam mı? Yoksa iftira mı?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 2021 BUGÜN | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE 3 EYLÜL 2021 CUMA